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Ученые рассказали о необычных аномалиях, происходящих по всему миру

Ученые рассказали о необычных аномалиях, происходящих по всему миру

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