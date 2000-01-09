Раздел: Невероятное
Ученые рассказали о необычных аномалиях, происходящих по всему миру
Происходящее шокирует.
В мире продолжаются странные погодные аномалии. В Альпах – заложниками снегов стали десятки тысяч туристов в зимних курортах. В Соединенных Штатах – горы, которые недавно горели теперь в оползнях. А вот итальянцы греются на солнышке при невиданных для января +24 градусах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
13 жизней унесла непогода в штате Калифорния. Из-за мощных ливней в горах недалеко от Санта Барбары образовались паводки. Почти 20 000 человек вынуждены покинуть дома. Впрочем, еще десятки тысяч человек распоряжение об эвакуации просто проигнорировали.
Почти 20 000 человек застряли на лыжных курортах в Альпах. В частности, в Церматте в снежном плену оказались 13 000 отдыхающих. Еще несколько тысяч – заблокированы на итальянском курорте Червиния. Еще с прошлой недели шторм Элеонора принес метели в регион. С тех пор там держится высокий, пятый, уровень лавинной опасности.
А вот на юге Италии – аномальная жара. В Палермо зафиксировали новый температурный рекорд. Впервые за 40 лет столбики здесь поднялись выше +24. Теплый воздух принес циклон из Африки. Впрочем, по прогнозам, уже в конце этой недели температура существенно снизится.
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В американском штате Северная Каролина за сильных морозов аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку. Из водоемов торчат одни носы. Эти гигантские рептилии живут в национальном парке Шарлотт Ривер. Как объяснили смотрители, аллигаторы так адаптируются к необычным условиям: когда температура поднимется, они вернутся к привычной жизни.
В мире продолжаются странные погодные аномалии. В Альпах – заложниками снегов стали десятки тысяч туристов в зимних курортах. В Соединенных Штатах – горы, которые недавно горели теперь в оползнях. А вот итальянцы греются на солнышке при невиданных для января +24 градусах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
13 жизней унесла непогода в штате Калифорния. Из-за мощных ливней в горах недалеко от Санта Барбары образовались паводки. Почти 20 000 человек вынуждены покинуть дома. Впрочем, еще десятки тысяч человек распоряжение об эвакуации просто проигнорировали.
Почти 20 000 человек застряли на лыжных курортах в Альпах. В частности, в Церматте в снежном плену оказались 13 000 отдыхающих. Еще несколько тысяч – заблокированы на итальянском курорте Червиния. Еще с прошлой недели шторм Элеонора принес метели в регион. С тех пор там держится высокий, пятый, уровень лавинной опасности.
А вот на юге Италии – аномальная жара. В Палермо зафиксировали новый температурный рекорд. Впервые за 40 лет столбики здесь поднялись выше +24. Теплый воздух принес циклон из Африки. Впрочем, по прогнозам, уже в конце этой недели температура существенно снизится.
Читайте также: Ученые нашли совершенно новый вид планет
В американском штате Северная Каролина за сильных морозов аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку. Из водоемов торчат одни носы. Эти гигантские рептилии живут в национальном парке Шарлотт Ривер. Как объяснили смотрители, аллигаторы так адаптируются к необычным условиям: когда температура поднимется, они вернутся к привычной жизни.
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