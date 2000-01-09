Раздел: Невероятное
Ученые рассказали, каким будет мир через 50 лет
В нем предстоит жить нашим детям.
Кьелла Нордстрема знают в мире как человека, предсказавшего нынешнюю бизнес-реальность. Все, о чем он говорил 15 лет назад в отношении новых технологий, бизнес-процессов и управленческой сферы, сбылось слово в слово. Мы выбрали семь главных тезисов из выступлений Нордстрема, которые касаются будущего человечества в целом: технологий, государственного устройства, общественных процессов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
МЕГАПОЛИЗАЦИЯ. Государства, как структуры, через 50 лет перестанут существовать. На смену им придут мегаполисы с чрезвычайно развитой транспортной инфраструктурой. Так, вместо 218 стран на карте мира останется около 600 городов, поглотивших в себя прилегающие территории и населенные пункты.
НЕЗАМЕТНАЯ СМЕНА ТЕХНОЛОГИЙ. Нам кажется, что в технологическом плане все уже свершилось, но на самом деле смена технологий происходит здесь и сейчас незаметно для нас. Например, на смену пластиковым картам уже пришли бесконтактные способы оплаты. Люди пока не ощутили этих изменений, хотя и стали их участниками.
ОЦИФРОВКА ЦЕЛЫХ ОТРАСЛЕЙ. Все, что даже теоретически может быть оцифровано, будет оцифровано. В первую очередь, медицина и образование, далее –безопасность, защита государства и прочие сферы человеческой жизни.
МОНОПОЛИЯ БРЕНДОВ. Основу новой реальности человечества составят корпорации типа Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Они станут абсолютными монополистами рынка, и не будет ни одного человека в мире, кто не будет покупать их услуги. И зарабатывать будет только тот, кто будет монополистом в своей отрасли.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ. Непрерывное развитие и увеличение информации делают людей глупее каждый день, понижают их конкурентоспособность. С другой стороны, ввиду этого же информационного развития повышаются требования работодателей к соискателям. И соискателям нужно стараться соответствовать этим новым требованиям, ведь вскоре работодатели будут выбирать работников не по наличию или отсутствию тех или иных навыков (например, знанию иностранных языков), а по уровню владения этими навыками. Тот, кто не сможет предложить лучшую комбинацию навыков, останется «за бортом жизни».
ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ. Парадоксальным с оглядкой на предыдущий пункт станет обесценивание университетского образования. Однако речь идет не о знаниях самих по себе, а о способе их получения. Университет, как место получения знаний, перестанет быть важным, как и сам диплом. Важнее будут навыки. А то, каким образом они приобретены – в Гарварде или дома за компьютером – не будет иметь никакого значения. Да и сама университетская система, исходя из новой реальности, будет изменена. Массовые онлайн-курсы, дистанционное образование, учеба «у станка», открытые лектории и мастер-классы – вот что придет на смену классическому университетскому образованию.
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ОДИНОЧЕСТВО КАК ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ. Число домохозяйств, где живет всего один человек, год от года будет расти. Это потребует от существующих социальных институтов новых подходов. Этот этап эволюции общества связан не только с развитием технологий, но также с ростом благосостояния населения, так как объединение уже перестало быть способом выживания.
Кьелла Нордстрема знают в мире как человека, предсказавшего нынешнюю бизнес-реальность. Все, о чем он говорил 15 лет назад в отношении новых технологий, бизнес-процессов и управленческой сферы, сбылось слово в слово. Мы выбрали семь главных тезисов из выступлений Нордстрема, которые касаются будущего человечества в целом: технологий, государственного устройства, общественных процессов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
МЕГАПОЛИЗАЦИЯ. Государства, как структуры, через 50 лет перестанут существовать. На смену им придут мегаполисы с чрезвычайно развитой транспортной инфраструктурой. Так, вместо 218 стран на карте мира останется около 600 городов, поглотивших в себя прилегающие территории и населенные пункты.
НЕЗАМЕТНАЯ СМЕНА ТЕХНОЛОГИЙ. Нам кажется, что в технологическом плане все уже свершилось, но на самом деле смена технологий происходит здесь и сейчас незаметно для нас. Например, на смену пластиковым картам уже пришли бесконтактные способы оплаты. Люди пока не ощутили этих изменений, хотя и стали их участниками.
ОЦИФРОВКА ЦЕЛЫХ ОТРАСЛЕЙ. Все, что даже теоретически может быть оцифровано, будет оцифровано. В первую очередь, медицина и образование, далее –безопасность, защита государства и прочие сферы человеческой жизни.
МОНОПОЛИЯ БРЕНДОВ. Основу новой реальности человечества составят корпорации типа Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Они станут абсолютными монополистами рынка, и не будет ни одного человека в мире, кто не будет покупать их услуги. И зарабатывать будет только тот, кто будет монополистом в своей отрасли.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ. Непрерывное развитие и увеличение информации делают людей глупее каждый день, понижают их конкурентоспособность. С другой стороны, ввиду этого же информационного развития повышаются требования работодателей к соискателям. И соискателям нужно стараться соответствовать этим новым требованиям, ведь вскоре работодатели будут выбирать работников не по наличию или отсутствию тех или иных навыков (например, знанию иностранных языков), а по уровню владения этими навыками. Тот, кто не сможет предложить лучшую комбинацию навыков, останется «за бортом жизни».
ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ. Парадоксальным с оглядкой на предыдущий пункт станет обесценивание университетского образования. Однако речь идет не о знаниях самих по себе, а о способе их получения. Университет, как место получения знаний, перестанет быть важным, как и сам диплом. Важнее будут навыки. А то, каким образом они приобретены – в Гарварде или дома за компьютером – не будет иметь никакого значения. Да и сама университетская система, исходя из новой реальности, будет изменена. Массовые онлайн-курсы, дистанционное образование, учеба «у станка», открытые лектории и мастер-классы – вот что придет на смену классическому университетскому образованию.
Читайте также: На Марсе обнаружили неожиданную находку
ОДИНОЧЕСТВО КАК ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ. Число домохозяйств, где живет всего один человек, год от года будет расти. Это потребует от существующих социальных институтов новых подходов. Этот этап эволюции общества связан не только с развитием технологий, но также с ростом благосостояния населения, так как объединение уже перестало быть способом выживания.
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