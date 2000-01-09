Ученые рассказали, каким будет мир через 50 лет

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Учёные считают, что развитие технологий приведёт к гибели человечества

Это связано с развитием технологий

В рамках недавнего исследования ученые смогли создать образ человека, который будет жить через 200 лет.

Человечество не перестает меняться, и ученые решили предположить, к чему приведет эволюция через тысячу лет.