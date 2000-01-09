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В Африке обнаружен неизвестный ранее вид пауков-убийц

В Африке обнаружен неизвестный ранее вид пауков-убийц На Мадагаскаре обнаружен вид пауков, похожий на вымерший ранее

Авторы изучили многочисленные коллекции, собранные коллегами во время предыдущих экспедиций на остров, и систематизировали их данные, связав сотни образцов архидових пауков с соответствующими условиями проживания.

Отмечается, что внешне эти виды с очень похожи на вымершие, которые жили еще в эпоху динозавров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинские новости

Семейство архидових (Archaeidae) - самые опасные из всех паукообразных мира: их единственный способ питания - охота на других пауков и каннибализм. Их головогрудь сильно вытянутые, словно животное имеет настоящую отдельную голову на длинной шее, которая заканчивается такой же длинны огромными челюстями.

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У них переразвиты атакующие инструменты, которые позволяют наносить удар с большой дистанции и под углом, а также делают архидових похожими на пеликанов. На концах челюстей расположены еще и ядовитые зубы: нанеся укус жертве, пауки-убийцы удерживают ее на расстоянии, ожидая, пока яд подействует.
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Сегодня, 00:48 » Автор: Ярослав Яковенко
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