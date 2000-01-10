Раздел: Невероятное
Ученые рассказали, чего ждать человечеству через 25 лет
Лучше подготовиться.
Из-за глобального потепления на планете Земля через четверть века десятки миллионов людей окажутся под угрозой существования.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народная Правда.
Повышение температуры воздуха в Африке усилит тропические ливни, которые приведут к разрушительным наводнениям из-за разливов рек.
Ученые отмечают, что зоне риска в целом находятся также Китай, Соединенные Штаты и Канада.
Ранее мы сообщалось, что в 2018 году на Земле произойдет смещение полюсов, из-за чего на планете кардинально изменится климат.
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А климатологи из европейских стран сделали прогноз относительно будущей зимы, которую они назвали самой холодной за последние 100 лет. Погодные катаклизмы должны коснуться не только Украины, но и всей Европы.
Из-за глобального потепления на планете Земля через четверть века десятки миллионов людей окажутся под угрозой существования.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народная Правда.
Повышение температуры воздуха в Африке усилит тропические ливни, которые приведут к разрушительным наводнениям из-за разливов рек.
Ученые отмечают, что зоне риска в целом находятся также Китай, Соединенные Штаты и Канада.
Ранее мы сообщалось, что в 2018 году на Земле произойдет смещение полюсов, из-за чего на планете кардинально изменится климат.
Читайте также: В Японии появились необычные бананы
А климатологи из европейских стран сделали прогноз относительно будущей зимы, которую они назвали самой холодной за последние 100 лет. Погодные катаклизмы должны коснуться не только Украины, но и всей Европы.
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