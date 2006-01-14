» » Ученые показали, как выглядела Земля на самом старом атласе в мире
Раздел: Невероятное  
0

Ученые показали, как выглядела Земля на самом старом атласе в мире

Ученые показали, как выглядела Земля на самом старом атласе в миреИсследователям удалось впервые собрать древнейшую рукописную карту мира.

Рукописи, которые были сделаны итальянским географом Урбано Монте в далеком 1587 году, собрали исследователи Центра картографии имени Дэвида Рэмси при Стэнфордском университете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Специалистам удалось отреставрировать более полусотни страниц из которых состоял древний атлас, а позже каждую из них успешно оцифровали.

Главной особенностью "атласа Монте" является использование азимутальной картографической проекции, где центром является Северный полюс.

Читайте также: Математики высчитали рецепт идеальной жареной картошки

Все острова, моря и континенты он рисовал вручную и нередко описывал их с помощью рисунков зверей или растений.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Земля, атлас

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:39 » Автор: Наталия Невская
     268
     0

Похожие новости по теме

Математики высчитали рецепт идеальной жареной картошки Математики высчитали рецепт идеальной жареной картошки

Стоит приготовить.

В открытом доступе появился самый загадочный манускрипт в мире В открытом доступе появился самый загадочный манускрипт в мире

Один из самых таинственных манускриптов в истории всего человечества хранится в Йельском университете.

Создан уникальный атлас утонувших тектонических плит Создан уникальный атлас утонувших тектонических плит

Геологи из Нидерландов смогли составить уникальный атлас.

NASA: На северный полюс Титана вернулись облака NASA: На северный полюс Титана вернулись облака

Облака обладают способностью быстро появляться и исчезать.

Ученые высчитали общий объем воды всех озер на Земле Ученые высчитали общий объем воды всех озер на Земле

По оценке специалистов, 85% воды содержится в десятке крупнейших озер в мире


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх