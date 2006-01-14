Ученые показали, как выглядела Земля на самом старом атласе в мире

Исследователям удалось впервые собрать древнейшую рукописную карту мира.



Рукописи, которые были сделаны итальянским географом Урбано Монте в далеком 1587 году, собрали исследователи Центра картографии имени Дэвида Рэмси при Стэнфордском университете, пишет



Специалистам удалось отреставрировать более полусотни страниц из которых состоял древний атлас, а позже каждую из них успешно оцифровали.



Главной особенностью "атласа Монте" является использование азимутальной картографической проекции, где центром является Северный полюс.



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Все острова, моря и континенты он рисовал вручную и нередко описывал их с помощью рисунков зверей или растений.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Рукописи, которые были сделаны итальянским географом Урбано Монте в далеком 1587 году, собрали исследователи Центра картографии имени Дэвида Рэмси при Стэнфордском университете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Специалистам удалось отреставрировать более полусотни страниц из которых состоял древний атлас, а позже каждую из них успешно оцифровали.Главной особенностью "атласа Монте" является использование азимутальной картографической проекции, где центром является Северный полюс.Все острова, моря и континенты он рисовал вручную и нередко описывал их с помощью рисунков зверей или растений.



