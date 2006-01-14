Раздел: Невероятное
Ученые показали, как выглядела Земля на самом старом атласе в мире
Исследователям удалось впервые собрать древнейшую рукописную карту мира.
Рукописи, которые были сделаны итальянским географом Урбано Монте в далеком 1587 году, собрали исследователи Центра картографии имени Дэвида Рэмси при Стэнфордском университете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Специалистам удалось отреставрировать более полусотни страниц из которых состоял древний атлас, а позже каждую из них успешно оцифровали.
Главной особенностью "атласа Монте" является использование азимутальной картографической проекции, где центром является Северный полюс.
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Все острова, моря и континенты он рисовал вручную и нередко описывал их с помощью рисунков зверей или растений.
Рукописи, которые были сделаны итальянским географом Урбано Монте в далеком 1587 году, собрали исследователи Центра картографии имени Дэвида Рэмси при Стэнфордском университете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Специалистам удалось отреставрировать более полусотни страниц из которых состоял древний атлас, а позже каждую из них успешно оцифровали.
Главной особенностью "атласа Монте" является использование азимутальной картографической проекции, где центром является Северный полюс.
Читайте также: Математики высчитали рецепт идеальной жареной картошки
Все острова, моря и континенты он рисовал вручную и нередко описывал их с помощью рисунков зверей или растений.
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