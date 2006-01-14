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Ученые придумали, где на Луне обустроить поселения колонистов
Поселения лунных колонистов построят в пещерах
Благодаря исследованию поверхности Луны учёным удалось обнаружить, что посредством лавовых трубок можно попасть в сеть катакомб, расположенных в глубинах спутника. Обнаруженная система тоннелей может послужить местом базирования колонистов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
В научном сообществе прозвучала идея, суть которой заключается в использовании «лунных катакомб» для размещения там жилищных комплексов лунных колонистов, которые будут защищены от воздействия пагубных космических лучей и любых внешних угроз. Учёные полагают, что в недрах Луны располагаются залежи льда, которые могли бы послужить в качестве ресурсов для будущих колонистов. Также исследователи уверяют, что пещеры находятся достаточно глубоко, для того, чтобы защитить лунных жителей от падения астероидов.
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Недостаток освещения планируется устранить техническим путём, оборудовав систему лунных тоннелей всем необходимым для обеспечения нормальной жизнедеятельности жителей спутника. Также учёные полагают, что в освоении Марса можно будет использовать подобные идеи.
Благодаря исследованию поверхности Луны учёным удалось обнаружить, что посредством лавовых трубок можно попасть в сеть катакомб, расположенных в глубинах спутника. Обнаруженная система тоннелей может послужить местом базирования колонистов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
В научном сообществе прозвучала идея, суть которой заключается в использовании «лунных катакомб» для размещения там жилищных комплексов лунных колонистов, которые будут защищены от воздействия пагубных космических лучей и любых внешних угроз. Учёные полагают, что в недрах Луны располагаются залежи льда, которые могли бы послужить в качестве ресурсов для будущих колонистов. Также исследователи уверяют, что пещеры находятся достаточно глубоко, для того, чтобы защитить лунных жителей от падения астероидов.
Читайте также: На Луне обнаружили сенсационную находку
Недостаток освещения планируется устранить техническим путём, оборудовав систему лунных тоннелей всем необходимым для обеспечения нормальной жизнедеятельности жителей спутника. Также учёные полагают, что в освоении Марса можно будет использовать подобные идеи.
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