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Ученые придумали, где на Луне обустроить поселения колонистов

Ученые придумали, где на Луне обустроить поселения колонистов

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