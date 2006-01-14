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Невероятно: в Одесской области видели фламинго
На Одесчине впервые замечен фламинго зимой
На территории природного парка "Тузловские лиманы" зимой впервые заметили фламинго. Птица выдержала температуру -5°С не смотря на то, что она привыкла обитать в тепле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Odessa.net.ua
Экологи сняли фламинго и других птиц с помощью объектива, который увеличивает изображение в 50 раз. Чтобы обеспечить безопасность гостя, они и дальше будут следить за его перемещениями.
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Фламинго считаются теплолюбивыми птицами. Они обитают в Африке, на Кавказе, в Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в Южной и Центральной Америке.
На территории природного парка "Тузловские лиманы" зимой впервые заметили фламинго. Птица выдержала температуру -5°С не смотря на то, что она привыкла обитать в тепле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Odessa.net.ua
Экологи сняли фламинго и других птиц с помощью объектива, который увеличивает изображение в 50 раз. Чтобы обеспечить безопасность гостя, они и дальше будут следить за его перемещениями.
Читайте также: На юге Украины видели редких розовых фламинго
Фламинго считаются теплолюбивыми птицами. Они обитают в Африке, на Кавказе, в Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в Южной и Центральной Америке.
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