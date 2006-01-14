» » Невероятно: в Одесской области видели фламинго
Раздел: Невероятное  
0

Невероятно: в Одесской области видели фламинго

Невероятно: в Одесской области видели фламингоНа Одесчине впервые замечен фламинго зимой

На территории природного парка "Тузловские лиманы" зимой впервые заметили фламинго. Птица выдержала температуру -5°С не смотря на то, что она привыкла обитать в тепле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Odessa.net.ua

Экологи сняли фламинго и других птиц с помощью объектива, который увеличивает изображение в 50 раз. Чтобы обеспечить безопасность гостя, они и дальше будут следить за его перемещениями.

Читайте также: На юге Украины видели редких розовых фламинго

Фламинго считаются теплолюбивыми птицами. Они обитают в Африке, на Кавказе, в Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в Южной и Центральной Америке.

Невероятно: в Одесской области видели фламинго

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Одесса, фламинго

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:47 » Автор: Татьяна Ларина
     300
     0

Похожие новости по теме

Под Одессой обнаружили сенсационную находку Под Одессой обнаружили сенсационную находку

В Одесской области нашли останки мамонта.

Ученые сделали интересное открытие о фламинго Ученые сделали интересное открытие о фламинго

Выяснилось, почему фламинго стоят на одной ноге.

Экологи нашли кости мамонта в Одесской области Экологи нашли кости мамонта в Одесской области

Останки нашли на уровне 8 метров от поверхности земли.

Ученые сделали удивительное открытие о розовых фламинго Ученые сделали удивительное открытие о розовых фламинго

Цвет оперения розовых фламинго зависит от их пищи

Ученые сделали неожиданное заявление о фламинго Ученые сделали неожиданное заявление о фламинго

Выяснилось, почему фламинго стоят на одной ноге.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх