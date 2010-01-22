Раздел: Невероятное
К Земле движутся сразу два астероида
Названа точная дата сближения.
Acтероид, дiaметр якoгo oцiнюетьcя от 0,5 до 1,2 км, зблизитьcя с Зeмлeю нa пoчaткy лютoгo. Как пoвiдомилo нa свoемy сaйт Нaциoнальнe yпрaвлиння CШA по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), открытое в 2002 году небесное тело, получившее обозначение 2002AJ129, пройдет на расстоянии в 10 раз большем, чем расстояние от Земли до Луны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на itechua.com.
В момент наибольшего сближения 4 февраля в 16:30 по времени восточного побережья США (00:30 по киевскому времени 5 февраля) астероид будет находиться от Земли на расстоянии 4200000 километров. Его скорость оценивается в 34 км / сек. Астрономы считают, что угрозы падения этого небесного тела на Землю нет и не предвидится.
"Мы осуществляем наблюдение за этим астероидом в течение 14 лет и точно знаем его орбиту, - отметил сотрудник Центра изучения космических объектов в околоземном пространстве при Лаборатории реактивного движения в Пасадене (штат Калифорния) Пол Чодас. - Согласно проведенным нами вычислений, нет никаких шансов на то, что астероид 2002AJ120 столкнется с Землей 4 февраля или когда-либо еще в ближайшие 100 лет ".
Кроме того, по сообщению журнала Newsweek, 4 февраля с нашей планетой сблизится еще одно сравнительно мелкое небесное тело - астероид 2018AH12 диаметром от 10 до 24 метров. Он пройдет на расстоянии, в пять раз превышает расстояние от Земли до Луны.
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В середине декабря прошлого года на расстоянии 10300000 километров от Земли прошел астероид Фаэтон, диаметр которого оценивается в 6 км. В момент наибольшего сближения 16 декабря он находился от нашей планеты на расстоянии в 27 раз большем, чем расстояние до Луны. На такое же расстояние он подходил к Земле в 1974 году, а следующее такое сближение произойдет 14 декабря 2093.
Acтероид, дiaметр якoгo oцiнюетьcя от 0,5 до 1,2 км, зблизитьcя с Зeмлeю нa пoчaткy лютoгo. Как пoвiдомилo нa свoемy сaйт Нaциoнальнe yпрaвлиння CШA по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), открытое в 2002 году небесное тело, получившее обозначение 2002AJ129, пройдет на расстоянии в 10 раз большем, чем расстояние от Земли до Луны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на itechua.com.
В момент наибольшего сближения 4 февраля в 16:30 по времени восточного побережья США (00:30 по киевскому времени 5 февраля) астероид будет находиться от Земли на расстоянии 4200000 километров. Его скорость оценивается в 34 км / сек. Астрономы считают, что угрозы падения этого небесного тела на Землю нет и не предвидится.
"Мы осуществляем наблюдение за этим астероидом в течение 14 лет и точно знаем его орбиту, - отметил сотрудник Центра изучения космических объектов в околоземном пространстве при Лаборатории реактивного движения в Пасадене (штат Калифорния) Пол Чодас. - Согласно проведенным нами вычислений, нет никаких шансов на то, что астероид 2002AJ120 столкнется с Землей 4 февраля или когда-либо еще в ближайшие 100 лет ".
Кроме того, по сообщению журнала Newsweek, 4 февраля с нашей планетой сблизится еще одно сравнительно мелкое небесное тело - астероид 2018AH12 диаметром от 10 до 24 метров. Он пройдет на расстоянии, в пять раз превышает расстояние от Земли до Луны.
Читайте также: Назван самый жаркий год в истории
В середине декабря прошлого года на расстоянии 10300000 километров от Земли прошел астероид Фаэтон, диаметр которого оценивается в 6 км. В момент наибольшего сближения 16 декабря он находился от нашей планеты на расстоянии в 27 раз большем, чем расстояние до Луны. На такое же расстояние он подходил к Земле в 1974 году, а следующее такое сближение произойдет 14 декабря 2093.
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