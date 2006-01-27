Раздел: Невероятное
Ученым удалось вырастить клетки человеческой плаценты
Группе японских ученых из Университета Тохоку удалось впервые в мире вырастить стволовые клетки плаценты человека.
Так, ученые вырастили стволовые клетки трофобластов – клеток, которые образуют внешний слой эмбриона, а также участвуют в формировании плаценты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
"Клетки трофобласта играют важную роль во взаимодействиях между плодом и матерью", — объяснил глава исследовательской группы профессор Такахиро Арима.
По его словам, эти клетки в составе бластоцисты защищают человеческий плод от внешней среды и со временем становятся плацентой, обеспечивая будущего ребенка необходимыми питательными веществами.
Слишком большое или же слишком маленькое количество трофобластов может привести к трагичным последствиям для матери и плода. В частности, подобный дисбаланс в количестве клеток является причиной выкидышей на ранних стадиях беременности или же других осложнений, проявляющихся на более поздних сроках.
Изначально ученые получили стволовые клетки трофобластов у добровольцев. Впоследствии исследователи перенесли их в растительную среду, но клетки погибли.
Читайте также: Японским ученым удалось вырастить человеческую печень
В дальнейшем ученые установили, что для выживания и поддержания своих функций таким клеткам необходимо, чтобы определенные белки были активированы, а другие — нет, что и было сделано.
Так, ученые вырастили стволовые клетки трофобластов – клеток, которые образуют внешний слой эмбриона, а также участвуют в формировании плаценты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
"Клетки трофобласта играют важную роль во взаимодействиях между плодом и матерью", — объяснил глава исследовательской группы профессор Такахиро Арима.
По его словам, эти клетки в составе бластоцисты защищают человеческий плод от внешней среды и со временем становятся плацентой, обеспечивая будущего ребенка необходимыми питательными веществами.
Слишком большое или же слишком маленькое количество трофобластов может привести к трагичным последствиям для матери и плода. В частности, подобный дисбаланс в количестве клеток является причиной выкидышей на ранних стадиях беременности или же других осложнений, проявляющихся на более поздних сроках.
Изначально ученые получили стволовые клетки трофобластов у добровольцев. Впоследствии исследователи перенесли их в растительную среду, но клетки погибли.
Читайте также: Японским ученым удалось вырастить человеческую печень
В дальнейшем ученые установили, что для выживания и поддержания своих функций таким клеткам необходимо, чтобы определенные белки были активированы, а другие — нет, что и было сделано.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
318
0
Оставьте свой комментарий