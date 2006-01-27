» » Ученым удалось вырастить клетки человеческой плаценты
Раздел: Невероятное  
0

Ученым удалось вырастить клетки человеческой плаценты

Ученым удалось вырастить клетки человеческой плацентыГруппе японских ученых из Университета Тохоку удалось впервые в мире вырастить стволовые клетки плаценты человека.

Так, ученые вырастили стволовые клетки трофобластов – клеток, которые образуют внешний слой эмбриона, а также участвуют в формировании плаценты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

"Клетки трофобласта играют важную роль во взаимодействиях между плодом и матерью", — объяснил глава исследовательской группы профессор Такахиро Арима.

По его словам, эти клетки в составе бластоцисты защищают человеческий плод от внешней среды и со временем становятся плацентой, обеспечивая будущего ребенка необходимыми питательными веществами.

Слишком большое или же слишком маленькое количество трофобластов может привести к трагичным последствиям для матери и плода. В частности, подобный дисбаланс в количестве клеток является причиной выкидышей на ранних стадиях беременности или же других осложнений, проявляющихся на более поздних сроках.

Изначально ученые получили стволовые клетки трофобластов у добровольцев. Впоследствии исследователи перенесли их в растительную среду, но клетки погибли.

Читайте также: Японским ученым удалось вырастить человеческую печень

В дальнейшем ученые установили, что для выживания и поддержания своих функций таким клеткам необходимо, чтобы определенные белки были активированы, а другие — нет, что и было сделано.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: клетки, плацента

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:02 » Автор: Татьяна Ларина
     318
     0

Похожие новости по теме

Ученым удалось создать Ученым удалось создать "елку" из стволовых клеток

Созданные рисунки состоят из жировых клеток и коллагена.

Ученым удалось вырастить орган одного животного в теле другого Ученым удалось вырастить орган одного животного в теле другого

Успех эксперимента открывает огромные возможности для выращивания органов человека в телах различных животных

Ученым удалось вырастить искусственный мозг Ученым удалось вырастить искусственный мозг

По своей структуре и функциональности он соответствует живому мозгу человека.

Стволовые клетки смогут печатать на принтере Стволовые клетки смогут печатать на принтере

Разработан первый принтер эмбриональных стволовых клеток.

Ученым удалось вырастить уникальные нервные стволовые клетки Ученым удалось вырастить уникальные нервные стволовые клетки

Ученые утверждают, что имплантированные клетки мозга приступили к выполнению своих основных функций.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх