Раздел: Невероятное
Зоологи сделали неожиданное открытие о кошках
Обнаруженный факт демонстрирует сходство кошек с людьми.
Ирландские зоологи из университета Квинс в Белфасте выяснили, что кошки как люди могут быть правшами и левшами. Для этого ученые наблюдали за 24 котами и 20 кошками в домах их хозяев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Правда.ру.
Оказалось, что в 73% случаев животные пользовались одной и той же лапой, чтобы подтянуть к себе кусочек еды, в 70% — делая шаг вниз и в 66% — переступая через что-либо. На сон при этом склонность использовать правую или левую лапу не влияла. И правши, и левши спали на правом и левом боках с одинаковой частотой.
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В отличие от людей, где правши составляют около 90%, кошек оказалось поровну — правшей и левшей. Но больше правшей все же оказалось среди кошек. Животные-левши, для обработки более активно использующие правое полушарие мозга, более пугливы, агрессивны и хуже справляются со стрессом, чем правши, пришли к выводу зоологи.
Ирландские зоологи из университета Квинс в Белфасте выяснили, что кошки как люди могут быть правшами и левшами. Для этого ученые наблюдали за 24 котами и 20 кошками в домах их хозяев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Правда.ру.
Оказалось, что в 73% случаев животные пользовались одной и той же лапой, чтобы подтянуть к себе кусочек еды, в 70% — делая шаг вниз и в 66% — переступая через что-либо. На сон при этом склонность использовать правую или левую лапу не влияла. И правши, и левши спали на правом и левом боках с одинаковой частотой.
Читайте также: В Сети появилась уникальная запись передвижений снежного человека
В отличие от людей, где правши составляют около 90%, кошек оказалось поровну — правшей и левшей. Но больше правшей все же оказалось среди кошек. Животные-левши, для обработки более активно использующие правое полушарие мозга, более пугливы, агрессивны и хуже справляются со стрессом, чем правши, пришли к выводу зоологи.
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