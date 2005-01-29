Зоологи сделали неожиданное открытие о кошках

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Учёные провели ряд генетических экспертиз, в следствие чего выяснили, что между леворукостью и шизофренией есть прямая связь. Оказывается, серьёзные нарушения психики, такие как шизофрения или психоз, чаще встречаются у людей, пишущих исключительно левой рукой. Правши более склонны к перепадам настроения и депрессии, но