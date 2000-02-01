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Раздел: Невероятное  
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Ученые рассказали об уникальной планете Солнечной системы

Ученые рассказали об уникальной планете Солнечной системыОна вскоре убьет все живое на Земле.

Группа астрономов поведала о том, что удалось установить местоположение неуловимой смертоносной планеты под названием Нибиру, которая по оценкам некоторых экспертов, должна вскоре положить конец всему живому на Земле.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.

Уже не раз в Сети всплывали предположения относительно Нибиру – таинственной планеты, способной обречь на гибель всё человечество. Астрономы, представляющие Калифорнийский технологический институт, расположенный в Пасадене, сумели вычислить размеры Нибиру. Оказалось, что таинственная планета-убийца в десять раз превосходит Землю в размерах, что лишь подтверждает её опасность. Размер и местоположение данной планеты учёные сумели узнать с помощью исследования небесных тел, расположенных в поясе Койпера.

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По словам специалистов, они заметили, что в районе пояса Койпера орбиты некоторых планет и других небесных тел подвернулись некоторому искажению, которое могло быть вызвано влиянием громадного объекта, влияющего на них своей силой гравитации. Все расчёты экспертов доказывают, что в Солнечной системе всё-таки находится девять планет.
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 Теги: невероятное, планета

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Вчера, 23:16 » Автор: Наталия Невская
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