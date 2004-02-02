Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили необычное захоронение матери с ребенком
При раскопке самой древней могилы, когда-либо обнаруженной учеными, они пришли к выводу, что перед смертью мать укачивала малыша
Совсем недавно археологи выяснили, как выглядела 18-летняя девушка девять тысяч лет назад, но ученым до сих пор известно слишком мало о детях каменного века, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Спустя некоторое время, нидерландские археологи обнаружили необычное захоронение матери с ребенком в окрестностях Ньювегейна в провинции Утрехт. Могила относится к каменному веку.
Присутствие малыша археологи заметили не сразу. Сначала ученые заметили, что рука 30-летней женщины согнута под странным углом. Тщательный анализ показал на изгибе руки костные фрагменты младенца. Она была похоронена так, словно укачивала малыша.
"Положение тела женщины не соответствовало тем, которые мы находили до сих пор. И мы делали потрясающее открытие, что на самом деле она качала маленького ребенка", — сказала руководитель проекта Хелле Молтоф.
Фрагмент крошечной челюсти содержал пару молочных зубов, поэтому ученые пришли к заключению, что малыш умер в возрасте всего нескольких месяцев. Тесты ДНК покажут, была ли женщина матерью младенца, а также мальчик это был или девочка.
Археологи надеются, что находка поможет пополнить знания об охотниках каменного века, селившихся вдоль берегов реки Вечт.
Читайте также: В Германии случайно обнаружили необычное древнее захоронение
Молтоф говорит, что ученые знают, как они жили, чем они питались, какие дома строили, но не знают ничего о том, как они хоронили своих мертвых и как обращались с детьми.
Совсем недавно археологи выяснили, как выглядела 18-летняя девушка девять тысяч лет назад, но ученым до сих пор известно слишком мало о детях каменного века, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Спустя некоторое время, нидерландские археологи обнаружили необычное захоронение матери с ребенком в окрестностях Ньювегейна в провинции Утрехт. Могила относится к каменному веку.
Присутствие малыша археологи заметили не сразу. Сначала ученые заметили, что рука 30-летней женщины согнута под странным углом. Тщательный анализ показал на изгибе руки костные фрагменты младенца. Она была похоронена так, словно укачивала малыша.
"Положение тела женщины не соответствовало тем, которые мы находили до сих пор. И мы делали потрясающее открытие, что на самом деле она качала маленького ребенка", — сказала руководитель проекта Хелле Молтоф.
Фрагмент крошечной челюсти содержал пару молочных зубов, поэтому ученые пришли к заключению, что малыш умер в возрасте всего нескольких месяцев. Тесты ДНК покажут, была ли женщина матерью младенца, а также мальчик это был или девочка.
Археологи надеются, что находка поможет пополнить знания об охотниках каменного века, селившихся вдоль берегов реки Вечт.
Читайте также: В Германии случайно обнаружили необычное древнее захоронение
Молтоф говорит, что ученые знают, как они жили, чем они питались, какие дома строили, но не знают ничего о том, как они хоронили своих мертвых и как обращались с детьми.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
344
0
Оставьте свой комментарий