Раздел: Невероятное
В российском небе видели загадочный огненный объект
Объяснить происхождение яркого столба не удалось.
44-летний российский фотограф и журналист Эдуард Важоров из Новочебоксарска сфотографировал 1 февраля нынешнего года удивительное явление над Чувашией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В вечернем небе, примерно с 16:06 по 16:20, здесь наблюдался таинственный столб оранжевого света. Увидев это, очевидец сразу схватил свою камеру «Canon SX 220HS» и побежал на балкон, чтобы успеть запечатлеть удивительное зрелище на снимке. Затем он опубликовал полученный кадр в Интернете.
Многие люди, включая самого Важорова, считают, что речь идет о некоем природном явлении, связанном с Солнцем. Тем не менее, другие пользователи Всемирной паутины убеждены, что на снимок нашего соотечественника попало нечто выходящее за рамки естественного. Например, деятельность инопланетян или портал в иной мир.
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Впрочем, смотрите и делайте свои выводы, возможно, кто-то знает, что это такое на самом деле – ведь есть же среди пользователей нашего портала и экстрасенсы, и ясновидящие, по крайней мере комментарии говорят именно об этом…
44-летний российский фотограф и журналист Эдуард Важоров из Новочебоксарска сфотографировал 1 февраля нынешнего года удивительное явление над Чувашией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В вечернем небе, примерно с 16:06 по 16:20, здесь наблюдался таинственный столб оранжевого света. Увидев это, очевидец сразу схватил свою камеру «Canon SX 220HS» и побежал на балкон, чтобы успеть запечатлеть удивительное зрелище на снимке. Затем он опубликовал полученный кадр в Интернете.
Многие люди, включая самого Важорова, считают, что речь идет о некоем природном явлении, связанном с Солнцем. Тем не менее, другие пользователи Всемирной паутины убеждены, что на снимок нашего соотечественника попало нечто выходящее за рамки естественного. Например, деятельность инопланетян или портал в иной мир.
Читайте также: Ученые рассказали о масштабных пожарах, которые пережила Земля
Впрочем, смотрите и делайте свои выводы, возможно, кто-то знает, что это такое на самом деле – ведь есть же среди пользователей нашего портала и экстрасенсы, и ясновидящие, по крайней мере комментарии говорят именно об этом…
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