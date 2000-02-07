Раздел: Невероятное
В Египте показали уникальную кричащую мумию
Возраст страшного экспоната превышает 3000 лет.
В музей Египта, который находится в Каире на площади Тахрир, привезли удивительный и в то же время пугающий экспонат: сына древнеегипетского фараона Рамзеса III. Данную новость сообщило министерство страны по делам древних памятников Египта, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В сообщении отмечается, что до этого времени экспонат, которому три тысячи лет, никто нигде не видел: он появился впервые именно в Египте. Мумию нашли в далеком 1886 году, тело хоронилось в кедровом саркофаге. Дополнительно царевича завернули в шкуру овцы.
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Главная особенность экспоната не возраст, а то, что рот мумии почему-то открыт. Создается впечатление, что умерший кричит. Как отмечалось выше, тело принадлежит сыну Пентауру древнеегипетского фараона Рамзеса III, который правил в 1186-1069 гг. до нашей эры. Ученые выяснили, что он совершил суицид из-за предательства (хотел заполучить трон, сместив отца).
В музей Египта, который находится в Каире на площади Тахрир, привезли удивительный и в то же время пугающий экспонат: сына древнеегипетского фараона Рамзеса III. Данную новость сообщило министерство страны по делам древних памятников Египта, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В сообщении отмечается, что до этого времени экспонат, которому три тысячи лет, никто нигде не видел: он появился впервые именно в Египте. Мумию нашли в далеком 1886 году, тело хоронилось в кедровом саркофаге. Дополнительно царевича завернули в шкуру овцы.
Читайте также: Итальянские археологи сделали невероятное открытие о неандертальцах
Главная особенность экспоната не возраст, а то, что рот мумии почему-то открыт. Создается впечатление, что умерший кричит. Как отмечалось выше, тело принадлежит сыну Пентауру древнеегипетского фараона Рамзеса III, который правил в 1186-1069 гг. до нашей эры. Ученые выяснили, что он совершил суицид из-за предательства (хотел заполучить трон, сместив отца).
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