» » В Египте показали уникальную кричащую мумию
Раздел: Невероятное  
0

В Египте показали уникальную кричащую мумию

В Египте показали уникальную кричащую мумию Возраст страшного экспоната превышает 3000 лет.

В музей Египта, который находится в Каире на площади Тахрир, привезли удивительный и в то же время пугающий экспонат: сына древнеегипетского фараона Рамзеса III. Данную новость сообщило министерство страны по делам древних памятников Египта, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В сообщении отмечается, что до этого времени экспонат, которому три тысячи лет, никто нигде не видел: он появился впервые именно в Египте. Мумию нашли в далеком 1886 году, тело хоронилось в кедровом саркофаге. Дополнительно царевича завернули в шкуру овцы.

Читайте также: Итальянские археологи сделали невероятное открытие о неандертальцах

Главная особенность экспоната не возраст, а то, что рот мумии почему-то открыт. Создается впечатление, что умерший кричит. Как отмечалось выше, тело принадлежит сыну Пентауру древнеегипетского фараона Рамзеса III, который правил в 1186-1069 гг. до нашей эры. Ученые выяснили, что он совершил суицид из-за предательства (хотел заполучить трон, сместив отца).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:51 » Автор: Евгений Шевченко
     755
     0

Похожие новости по теме

В Киево-Печерской лавре нашли мумию из Древнего Египта В Киево-Печерской лавре нашли мумию из Древнего Египта

Несколько десятков лет она находилась в фондохранилище.

В Египте ученые сделали уникальное открытие В Египте ученые сделали уникальное открытие

Археологи нашли мумию знатного египтянина, умершего 3800 лет назад.

В Египте археологи нашли уникальную находку В Египте археологи нашли уникальную находку

Археологи обнаружили восьмиметровую статую фараона, который правил 3 тыс. лет назад.

В Египте нашли мумию огромного крокодила В Египте нашли мумию огромного крокодила

Открытие было сделано при раскопках в районе Наг-Хаммади на восточном берегу реки Нил.

В Египте археологи обнаружили сенсационную находку В Египте археологи обнаружили сенсационную находку

Археологи нашли в Египте мумию возрастом 3200 лет.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх