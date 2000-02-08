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Раздел: Невероятное  
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В янтаре обнаружили странного доисторического паука

В янтаре обнаружили странного доисторического паука Насекомое значительно отличается от современных видов пауков.

Группа ученых из США, Германии, Китая и Великобритании в лесах Бирмы обнаружила кусочек янтаря, в котором находилось четыре доисторических паука. Паукообразные жили 100 миллионов лет назад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Длина особей составила 2,5 миллиметров. Ученые смогли разглядеть у пауков некоторые особенности: у них были клыки для впрыскивания яда, а также хвосты, предназначение которых до конца не ясно. Эксперты предположили, что они служили некоторыми сенсорами для поиска пищи и обнаружения хищников.

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Паукообразные настолько хорошо сохранились, что ученые смогли определить даже пол: замеченные педипальпы свидетельствовали о мужских началах.
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Вчера, 23:56 » Автор: Евгений Шевченко
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