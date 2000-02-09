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Автомобиль Tesla в космосе признали спутником
ВВС США добавили запущенный 6 февраля в космос автомобиль Tesla Roadster в каталог спутников
Космическое командование ВВС США включило автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос на ракете Falcon Heavy, в каталог спутников. Об этом военное ведомство сообщило в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Да, мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников", – заявили в космическом командовании.
В списке машина значится под последним, 43205-м номером.
В космическом командовании отметили, что пока Tesla находится на земной орбите, они могут отслеживать ее с помощью радаров и телескопов, как и другие объекты.
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Напомним, 6 февраля SpaсeX запустила на орбиту бордовый автомобиль Tesla Roadster с водителем-манекеном. Машина выполняла роль полезной нагрузки на ракете-носителе Falcon Heavy.
Космическое командование ВВС США включило автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос на ракете Falcon Heavy, в каталог спутников. Об этом военное ведомство сообщило в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Да, мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников", – заявили в космическом командовании.
В списке машина значится под последним, 43205-м номером.
В космическом командовании отметили, что пока Tesla находится на земной орбите, они могут отслеживать ее с помощью радаров и телескопов, как и другие объекты.
Читайте также: Названы модели Tesla, пользующиеся спросом в Украине
Напомним, 6 февраля SpaсeX запустила на орбиту бордовый автомобиль Tesla Roadster с водителем-манекеном. Машина выполняла роль полезной нагрузки на ракете-носителе Falcon Heavy.
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