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Илон Маск назвал причину космического провала СССР

Илон Маск назвал причину космического провала СССРМаск назвал причину неудачных пусков сверхтяжелой ракеты Н-1.

Глава американской компании SpaceX Илон Маск назвал причину неудачных пусков сверхтяжелой ракеты Н-1, при помощи которой СССР планировал доставить космонавта на Луну. Об этом он сообщил журналисту издания ArsTechnica Эрик Бергер.

За неделю до того, как в SpaceX запустили свою сверхтяжелую ракету, корреспондент поинтересовался у бизнесмена, не считает ли он использование 27 двигателей Merlin 1D на первой ступени Falcon Heavy технологически неоправданным, учитывая опыт Н-1, первая ступень которой включала 30 двигателей НК-15, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

По мнению Маска, «отказ Н-1 главным образом объясняется сбоями авионики». Бизнесмен уверен, что выбранная для Falcon Heavy архитектура безопаснее, чем использование на первой ступени меньшего числа более мощных двигателей, поскольку у Falcon Heavy «до полудюжины двигателей могут потерпеть неудачу, но ракета все равно выйдет на орбиту».

Глава SpaceX сравнил архитектуру Falcon Heavy с современными компьютерными системами, используемыми Google или Amazon, в которых отказ одного устройства практически не влияет на работоспособность всей системы в целом. Решения, основанные на небольшом числе крупных устройств, Маск считает «старым подходом».

Предприниматель заявил, что архитектура разрабатываемой SpaceX новой сверхтяжелой ракеты BFR (Big Falcon Rocket), испытания второй ступени которой начнутся уже в 2019 году (сам носитель должен полететь в 2022 году), основана на решениях, использованных при создании Falcon Heavy.

Первая ступень BFR должна включать 31 двигатель Raptor. «Это дает мне большую веру в нашу следующую архитектуру, — сказал Маск журналисту после запуска Falcon Heavy. — Это дает мне уверенность в том, что BFR действительно вполне работоспособна».

В период с 1969 по 1972 год было проведено четыре пуска Н-1, рассчитанной на выведение на низкую околоземную орбиту до 90 тонн полезной нагрузки, и все они оказались неудачными. Проблемы возникали из-за неотлаженной одновременной работы 30 двигателей НК-15, устанавливаемых на первую ступень носителя.

В 1968-1972 годах куйбышевское ОКБ-276 на основе НК-15 разработало агрегат НК-33, тяговооруженность которого в настоящее время уступает только токсичным двигателям РД-253 (созданы к 1963 году химкинским ОКБ-456) и современным агрегатам Merlin 1D (компания SpaceX).

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Ракета SpaceX Falcon Heavy стартовала 6 февраля 2018 года. Запуск сверхтяжелого носителя стал первым в мире за последние 30 лет. Конструктивно первая ступень ракеты состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени тяжелого носителя Falcon 9, каждая из которых содержит по девять двигателей Merlin 1D. Поскольку Falcon 9 сконструирована таким образом, что при ее запуске допустим отказ двух из девяти Merlin 1D, то Falcon Heavy с 27 силовыми агрегатами на первой ступени должна продолжить работу даже после отключения шести из них.
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 Теги: Илон Маск, СССР

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Сегодня, 13:07 » Автор: Богдан Процив
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