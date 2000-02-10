Раздел: Невероятное
Ученые рассказали о катаклизмах, которые ждут Солнце
Событие запускается с нерегулярными интервалами из-за случайных флуктуаций.
Солнце будет давать меньше свечения к середине века из-за события, известного как Великий Минимум. Что происходит, когда солнце излучает меньше ультрафиолета, чем обычно?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Солнце будет прохладнее и тусклее через несколько десятилетий, прогнозируют астрофизики. Потускнение произойдет из-за периода, когда магнетизм Солнца уменьшается, солнечный ветер сокращается, и меньше ультрафиолетового излучения падает на поверхность нашей планеты. Это и называется Великий Минимум.
Ученые полагают, что это событие запускается с нерегулярными интервалами из-за случайных флуктуаций, связанными с магнитным полем Солнца.
Физик Дэн Любин (Dan Lubin) из Института океанографии Скриппса и его коллеги предсказал значительную вероятность того, что в ближайшем будущем произойдет Великий Минимум, на основе анализа последних солнечных циклов. По оценкам исследователей, ультрафиолетовое излучение уменьшится на 7 процентов больше, чем в самые низкие моменты активных циклов.
Читайте также: Ученые рассказали о радиационном шторме из-за вспышки на Солнце
Сокращение солнечного излучения приведет к истончению стратосферного озонового слоя. Это повлияет на динамику нижней атмосферы, особенно на погодные и ветровые условия.
Солнце будет давать меньше свечения к середине века из-за события, известного как Великий Минимум. Что происходит, когда солнце излучает меньше ультрафиолета, чем обычно?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Солнце будет прохладнее и тусклее через несколько десятилетий, прогнозируют астрофизики. Потускнение произойдет из-за периода, когда магнетизм Солнца уменьшается, солнечный ветер сокращается, и меньше ультрафиолетового излучения падает на поверхность нашей планеты. Это и называется Великий Минимум.
Ученые полагают, что это событие запускается с нерегулярными интервалами из-за случайных флуктуаций, связанными с магнитным полем Солнца.
Физик Дэн Любин (Dan Lubin) из Института океанографии Скриппса и его коллеги предсказал значительную вероятность того, что в ближайшем будущем произойдет Великий Минимум, на основе анализа последних солнечных циклов. По оценкам исследователей, ультрафиолетовое излучение уменьшится на 7 процентов больше, чем в самые низкие моменты активных циклов.
Читайте также: Ученые рассказали о радиационном шторме из-за вспышки на Солнце
Сокращение солнечного излучения приведет к истончению стратосферного озонового слоя. Это повлияет на динамику нижней атмосферы, особенно на погодные и ветровые условия.
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