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Ученые нашли в вечной мерзлоте миллионы тонн опасного вещества

Ученые нашли в вечной мерзлоте миллионы тонн опасного веществаИсследователи проанализировали 13 образцов льда, отобранных на Аляске

Ученые Геологической службы США выяснили, что в вечной мерзлоте северного полушария Земли скопилось 793 миллиона килограммов ртути. Таяние льда в результате глобального потепления приведет к выбросу токсичного металла в окружающую среду и глобальной экологической катастрофе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA

Напомним, ранее не менее авторитетный научный журнал The Journal of Geology написал, что Земля пережила огненный апокалипсис.

В вечной мерзлоте содержится природная ртуть, которая поступает из атмосферы и связывается с органическим веществом в почве. Впоследствии частицы грунта вмерзают в лед.

Исследователи проанализировали 13 образцов льда, отобранных на Аляске в период с 2004 по 2012 год. Полученные данные сравнили с результатами анализа 11 тысяч образцов тундровых почв по всему миру. Оказалось, что в вечной мерзлоте содержится в 10 раз больше природной ртути, чем было выброшено в окружающую среду в результате антропогенной деятельности за последние 30 лет.

Большое количество металла, которое высвободится при таянии льда, будет превращено в метилртуть – токсичное соединение, которое накапливается в организме живых существ и вызывает тяжелые расстройства, в том числе поражение центральной нервной системы.

Напомним, ранее ученые сделали невероятный вывод о том, как погибнет Земля.

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А в середине прошлого года ученые заявили, что через 50 тысяч лет на Земле наступит новый ледниковый период.
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 Теги: Земля, лед

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Сегодня, 13:07 » Автор: Татьяна Ларина
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