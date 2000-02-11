Раздел: Невероятное
Очевидцы засняли множество странных явлений в небе над Канадой
Появление необычных объектов зафиксировано сразу в нескольких местах.
Три дня назад, 7 февраля, дочь фермера из города Спондине, который находится в Канаде в провинции Альберта, засняла странный закат: солнце неожиданно приняло форму капли, а вверх устремился световой столб, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Объяснить произошедшее очень сложно. Некоторые считают, что на фото изображен необычный НЛО либо сгусток энергии, который материализовался. Уфологи, к слову, не отрицают такой поворот событий.
Стоит отметить, что подобных феноменов за это время было несколько. Так, к примеру, над некоторыми городами Северной Америки возникали окружности розового цвета, оранжевые «подушки» в небесах, а также некие чисто-белые «волны» на горизонте.
Очевидцы считают, что это первые знаки грядущего апокалипсиса. Уфологи же уверены, что всё происходящее — дело рук инопланетян, которые вот-вот нападут.
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Ранее появлялась информация, что инопланетяне давно среди нас. Более того, они помогали строить цивилизацию. Так зачем, значит, им вторгаться? Всякий смысл умозаключений некоторых уфологов теряется.
Три дня назад, 7 февраля, дочь фермера из города Спондине, который находится в Канаде в провинции Альберта, засняла странный закат: солнце неожиданно приняло форму капли, а вверх устремился световой столб, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Объяснить произошедшее очень сложно. Некоторые считают, что на фото изображен необычный НЛО либо сгусток энергии, который материализовался. Уфологи, к слову, не отрицают такой поворот событий.
Стоит отметить, что подобных феноменов за это время было несколько. Так, к примеру, над некоторыми городами Северной Америки возникали окружности розового цвета, оранжевые «подушки» в небесах, а также некие чисто-белые «волны» на горизонте.
Очевидцы считают, что это первые знаки грядущего апокалипсиса. Уфологи же уверены, что всё происходящее — дело рук инопланетян, которые вот-вот нападут.
Читайте также: Названы планеты, на которые может переселиться человечество
Ранее появлялась информация, что инопланетяне давно среди нас. Более того, они помогали строить цивилизацию. Так зачем, значит, им вторгаться? Всякий смысл умозаключений некоторых уфологов теряется.
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