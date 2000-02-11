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Раздел: Невероятное  
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Очевидцы засняли множество странных явлений в небе над Канадой

Очевидцы засняли множество странных явлений в небе над Канадой Появление необычных объектов зафиксировано сразу в нескольких местах.

Три дня назад, 7 февраля, дочь фермера из города Спондине, который находится в Канаде в провинции Альберта, засняла странный закат: солнце неожиданно приняло форму капли, а вверх устремился световой столб, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Объяснить произошедшее очень сложно. Некоторые считают, что на фото изображен необычный НЛО либо сгусток энергии, который материализовался. Уфологи, к слову, не отрицают такой поворот событий.

Стоит отметить, что подобных феноменов за это время было несколько. Так, к примеру, над некоторыми городами Северной Америки возникали окружности розового цвета, оранжевые «подушки» в небесах, а также некие чисто-белые «волны» на горизонте.

Очевидцы считают, что это первые знаки грядущего апокалипсиса. Уфологи же уверены, что всё происходящее — дело рук инопланетян, которые вот-вот нападут.

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Ранее появлялась информация, что инопланетяне давно среди нас. Более того, они помогали строить цивилизацию. Так зачем, значит, им вторгаться? Всякий смысл умозаключений некоторых уфологов теряется.

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Сегодня, 01:33 » Автор: Евгений Шевченко
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