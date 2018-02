Опубликована самая далекая космическая фотография

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Автоматическая межпланетная станция New Horizons сфотографировала космическое пространство, находясь от Земли на расстоянии 6,12 миллиарда километров, побив рекорд Voyager-1, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net New Horizons удалось запечатлеть несколько объектов пояса Койпера - области Солнечной системы, которая находится за орбитой Нептуна на расстоянии 55 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна дистанции от Солнца до Земли).Пояс состоит из малых тел, включающих в себя лед, метан и аммиак, а также карликовых планет, к которым относится Плутон. Камера Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) сфотографировала 2012 HZ84 и 2012 HE85, получив изображение в условных цветах.Ожидается, что в 2019 году New Horizons достигнет планетоида 2014 MU69 на расстоянии 1,6 миллиарда километров от Плутона в поясе Койпера. Миссия New Horizons должна завершиться в середине 2020-х годов.