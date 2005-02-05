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Опубликована самая далекая космическая фотография

Опубликована самая далекая космическая фотографияNew Horizons удалось запечатлеть несколько объектов пояса Койпера.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons сфотографировала космическое пространство, находясь от Земли на расстоянии 6,12 миллиарда километров, побив рекорд Voyager-1, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

New Horizons удалось запечатлеть несколько объектов пояса Койпера - области Солнечной системы, которая находится за орбитой Нептуна на расстоянии 55 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна дистанции от Солнца до Земли).

Пояс состоит из малых тел, включающих в себя лед, метан и аммиак, а также карликовых планет, к которым относится Плутон. Камера Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) сфотографировала 2012 HZ84 и 2012 HE85, получив изображение в условных цветах.

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Ожидается, что в 2019 году New Horizons достигнет планетоида 2014 MU69 на расстоянии 1,6 миллиарда километров от Плутона в поясе Койпера. Миссия New Horizons должна завершиться в середине 2020-х годов.
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 Теги: NASA, фотография

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Сегодня, 13:23 » Автор: Богдан Процив
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