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Западу нечего противопоставить Искандеру-М, - Россия

Западу нечего противопоставить Искандеру-М, - РоссияОружие может пробить систему противоракетной обороны противника, заявили в России.

Страны Запада не обладают средствами для противостояния оперативно-тактическим ракетным комплексам Искандер-М. Об этом заявил генеральный конструктор Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Это действительно эффективное оружие. Это высокоточное оружие, которое с хирургической точностью обеспечивает поражение. Реально у Запада из того, что нам известно, и из того, что они анонсируют как перспективное, нет пока у них таких средств противодействия", - сказал Кашин.

По его словам, Искандеры-М могут пробить систему противоракетной обороны противника.

"Эти слова слишком серьезные, чтобы они произносились голословно. Более подробно я бы не стал эту тему развивать, но поверьте, что это так", - сказал генконструктор.

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Также в КБМ рассказали, что Искандер-М оснащается в том числе и гиперзвуковыми ракетами.
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 Теги: Искандер-М, Запад

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Сегодня, 13:33 » Автор: Богдан Процив
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