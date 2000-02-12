Рядом с мертвым морем появилось несколько тысяч огромных воронок

Диаметр некоторых из этих объектов превышает 50 метров.



Ежегодно уровень мертвого моря уменьшается до рекордно низкой отметки, в результате чего вода отступает на более чем метр. Поскольку море обладает значительными запасами соли, то она во время пересыхания остается, в следствие чего возникают просадки земли. В итоге образуются углубления, которые и называют касторовыми воронками, сообщает



Вот уже ученые насчитали почти 6,5 тысяч воронок в районе Мертвого моря. Некоторые из них составляют в диаметре больше 50 метров. Эли Раз занимается изучением воронок уже семнадцать лет. Всё это время он акцентирует внимание властей на проблемах моря, которых насчитывается немало.



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Сформировавшийся пейзаж, включающий множество «соленых алмазов», бесспорно, очень красив. Сейчас обычным людям невозможно полюбоваться природой Мертвого моря — касторовые воронки ограждены, к ним можно попасть только со специалистом. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ежегодно уровень мертвого моря уменьшается до рекордно низкой отметки, в результате чего вода отступает на более чем метр. Поскольку море обладает значительными запасами соли, то она во время пересыхания остается, в следствие чего возникают просадки земли. В итоге образуются углубления, которые и называют касторовыми воронками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты Вот уже ученые насчитали почти 6,5 тысяч воронок в районе Мертвого моря. Некоторые из них составляют в диаметре больше 50 метров. Эли Раз занимается изучением воронок уже семнадцать лет. Всё это время он акцентирует внимание властей на проблемах моря, которых насчитывается немало.Сформировавшийся пейзаж, включающий множество «соленых алмазов», бесспорно, очень красив. Сейчас обычным людям невозможно полюбоваться природой Мертвого моря — касторовые воронки ограждены, к ним можно попасть только со специалистом.