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Раздел: Невероятное  
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Рядом с мертвым морем появилось несколько тысяч огромных воронок

Рядом с мертвым морем появилось несколько тысяч огромных воронок Диаметр некоторых из этих объектов превышает 50 метров.

Ежегодно уровень мертвого моря уменьшается до рекордно низкой отметки, в результате чего вода отступает на более чем метр. Поскольку море обладает значительными запасами соли, то она во время пересыхания остается, в следствие чего возникают просадки земли. В итоге образуются углубления, которые и называют касторовыми воронками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Вот уже ученые насчитали почти 6,5 тысяч воронок в районе Мертвого моря. Некоторые из них составляют в диаметре больше 50 метров. Эли Раз занимается изучением воронок уже семнадцать лет. Всё это время он акцентирует внимание властей на проблемах моря, которых насчитывается немало.

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Сформировавшийся пейзаж, включающий множество «соленых алмазов», бесспорно, очень красив. Сейчас обычным людям невозможно полюбоваться природой Мертвого моря — касторовые воронки ограждены, к ним можно попасть только со специалистом.
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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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