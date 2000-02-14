Раздел: Невероятное
Сценаристы "Симпсонов" предсказали запуск Tesla 20 лет назад
Ранее сообщалось о других предсказаниях в популярном мультсериале.
Симпсоны не один раз уже предсказывали будущее. Недавно внимательные телезрители заметили новое совпадение: в серии, которая вышла 20 лет назад, появился герой, который управлял кабриолетом. Всё в точности сошлось с недавними событиями, кроме одного, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В 15 серии 10 сезона американец в скафандре ехал по трассе, в то время как Алан Шепард находился в космосе на земной орбите. Это, пожалуй, только одно различие.
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Стоит отметить, что Симпсоны за все время предсказали множество событий, например, правление Трампа (такой сюжет имела серия, которая вышла в 2000 году).
Симпсоны не один раз уже предсказывали будущее. Недавно внимательные телезрители заметили новое совпадение: в серии, которая вышла 20 лет назад, появился герой, который управлял кабриолетом. Всё в точности сошлось с недавними событиями, кроме одного, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В 15 серии 10 сезона американец в скафандре ехал по трассе, в то время как Алан Шепард находился в космосе на земной орбите. Это, пожалуй, только одно различие.
Читайте также: Улитка, случайно попавшая под кожу мальчика, прожила там восемь дней
Стоит отметить, что Симпсоны за все время предсказали множество событий, например, правление Трампа (такой сюжет имела серия, которая вышла в 2000 году).
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