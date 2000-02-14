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Раздел: Невероятное  
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Сценаристы "Симпсонов" предсказали запуск Tesla 20 лет назад

Сценаристы "Симпсонов" предсказали запуск Tesla 20 лет назад Ранее сообщалось о других предсказаниях в популярном мультсериале.

Симпсоны не один раз уже предсказывали будущее. Недавно внимательные телезрители заметили новое совпадение: в серии, которая вышла 20 лет назад, появился герой, который управлял кабриолетом. Всё в точности сошлось с недавними событиями, кроме одного, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В 15 серии 10 сезона американец в скафандре ехал по трассе, в то время как Алан Шепард находился в космосе на земной орбите. Это, пожалуй, только одно различие.

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Стоит отметить, что Симпсоны за все время предсказали множество событий, например, правление Трампа (такой сюжет имела серия, которая вышла в 2000 году).
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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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