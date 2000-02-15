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Советская летчица рассказала о секретном задании, связанном с НЛО
Неопознанный объект был обнаружен на Валдае.
Легендарный пилот, генерал-лейтенант ВВС Марина Попович, призналась, что в СССР ей поручили особое задание – сфотографировать неопознанный летающий объект. И всю жизнь ей приходилось об этом молчать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Марину Лаврентьевну Попович называли «Мадам Миг»: она лично освоила 40 типов самолётов и вертолётов, установила 102 мировых рекорда в воздухе и написала докторскую по авиатематике. Отважной женщине-пилоту ставили самые ответственные задачи. Например, ей поручили сделать снимок объекта, о существовании которого в СССР говорить было не принято.
«Задание было увидеть и сфотографировать НЛО», – пояснила лётчица.
Проблемой НЛО в СССР занимались целые научные институты. К 70-м годам сформировались 2 направления секретных исследований. Проект Министерства Обороны «Сетка-МО» изучал влияние аномальных явлений на работу техники и личного состава. Проект «Сетка-АН» при Академии наук СССР исследовал принципы развития аномальных явлений.
Марине Попович удалось «засечь» НЛО на Валдае. Опыт помог моментально отличить необычные объекты от всех известных видов техники. Но эта встреча едва не стоила лётчице жизни.
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«Это не самолёт, не ракета, просто по горизонту идёт. Ракета, если идёт, то вверх, потом горит. А эти были в виде тарелки. Я 2 раза видела их близко. Думала, что они мне голову снесут, одна за одной шли», – рассказала она.
Легендарный пилот, генерал-лейтенант ВВС Марина Попович, призналась, что в СССР ей поручили особое задание – сфотографировать неопознанный летающий объект. И всю жизнь ей приходилось об этом молчать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Марину Лаврентьевну Попович называли «Мадам Миг»: она лично освоила 40 типов самолётов и вертолётов, установила 102 мировых рекорда в воздухе и написала докторскую по авиатематике. Отважной женщине-пилоту ставили самые ответственные задачи. Например, ей поручили сделать снимок объекта, о существовании которого в СССР говорить было не принято.
«Задание было увидеть и сфотографировать НЛО», – пояснила лётчица.
Проблемой НЛО в СССР занимались целые научные институты. К 70-м годам сформировались 2 направления секретных исследований. Проект Министерства Обороны «Сетка-МО» изучал влияние аномальных явлений на работу техники и личного состава. Проект «Сетка-АН» при Академии наук СССР исследовал принципы развития аномальных явлений.
Марине Попович удалось «засечь» НЛО на Валдае. Опыт помог моментально отличить необычные объекты от всех известных видов техники. Но эта встреча едва не стоила лётчице жизни.
Читайте также: Во Второй мировой войне могли участвовать НЛО
«Это не самолёт, не ракета, просто по горизонту идёт. Ракета, если идёт, то вверх, потом горит. А эти были в виде тарелки. Я 2 раза видела их близко. Думала, что они мне голову снесут, одна за одной шли», – рассказала она.
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