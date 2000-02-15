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Раздел: Невероятное  
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Физик рассказал, что случится с человечеством за следующие 20 лет

Физик рассказал, что случится с человечеством за следующие 20 лет Известный учёный поделился своим видением будущего.

На мероприятии в Дубае физик Митио Каку рассказал, что ждать человечеству в ближайшие двадцать лет. Ученый отмечает стремительную компьютеризацию: из лексикона исчезнет слово «компьютер», так как всё вокруг и так будет так или иначе компьютером, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Очень скоро даже обои научатся говорить с людьми. Обычная бумага заменится «умной бумагой», которая сможет выводить требуемую информацию.

Новые технологии позволят налаживать контакты с иностранцами: благодаря разработкам появится возможность делиться мыслями с человеком, язык которого вы даже не будете знать.

Обычные автомобили заменятся машинами на автопилоте: водительские права останутся в прошлом, как и навык вождения. Искусственный интеллект, в свою очередь, позволит выявить процессы, определяющие старение. Таким образом, человек сможет жить гораздо дольше.

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Научный прогресс будет пугать и одновременно с тем удивлять. К изменениям придется привыкать, даже если вы консерватор по натуре.
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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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