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В космосе нашли "Бермудский треугольник", выводящий спутники из строя

В космосе нашли "Бермудский треугольник", выводящий спутники из строя Кроме поломок техники, в этой аномальной зоне наблюдаются странные световые явления.

Мало кто знал, но на орбите нашей планеты тоже есть загадочный участок, в котором по некоторым причинам «сходят с ума» спутники. Космический Бермудский треугольник назвали Южной Атлантической аномалией (ЮАА). Стоит отметить, что в аномальном пространстве наблюдаются не только сбои техники, но и различные явления, например, странные огни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Ученые установили возможную причину происшествий. В связи с наклоном оси нашей планеты самое сильное магнитное поле, находящееся над Южной Атлантикой и Бразилией, попадает в радиационный пояс Ван Аллена. Именно здесь техника выходит из строя.

НАСА часто испытывает сложности с компьютерами, которые прекращают функционировать в момент входа спутников в ЮАА. Пример тому — телескоп «Хаббл», который на определенное время просто прекращает передачу данных.

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ЮАА особую опасность представляет и для космонавтов, так как они могут пострадать от радиации. Чтобы предотвратить пагубное воздействие, космонавты сооружают стену вокруг спального места из пятидесятилитровых емкостей с водой.
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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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