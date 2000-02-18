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Раздел: Невероятное  
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Возле "Зоны 51" нашли загадочный круг, охраняемый военными

Возле "Зоны 51" нашли загадочный круг, охраняемый военными Уфологи не смогли добраться до объекта, так как путь был перекрыт военной техникой.

На днях уфологи на картах Google обнаружили загадочный «круг смерти», находящийся неподалеку от всем известной «Зоны 51». Эксперты сразу же отправились к находке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Таинственное место представляет собой круглую область диаметром полтора километра, на которой не произрастают растения. Располагается «круг смерти» в 32 километрах от «Зоны 51».

Уфологи пытаются разгадать аномалию. Согласно некоторым версиям, в замеченной области испытывают секретное оружие Пентагона либо же «круг смерти» — это след от приземления какого-то огромного аппарата, который оказал значительное влияние на растительный мир.

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К сожалению, пока что ученые не могут попасть на место аномалии, так как она перекрыта военными. Кроме того, там ездят танки и другая массивная техника. Возможно, через время доступ откроют.
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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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