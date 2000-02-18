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Российским полицейским удалось задокументировать полтергейст

Российским полицейским удалось задокументировать полтергейст Дом со странными явлениями освятили, а затем продолжили наблюдение.

Российские полицейские столкнулись недавно с чем-то необъяснимым, прибыв на вызов в поселок Маракса Колпашевского района Томской области. Хозяева местного частного домика утверждают, что у них разбушевался полтергейст. Невидимый выходец из иного мира переворачивает в жилище мебель, раскидывает по дому предметы, гасит свет и даже кидает в людей ножи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Почему сверхъестественная сила облюбовала этот дом на отшибе, никто не знает. Устав от такого сожительства и разбоя, к тому же откровенно опасаясь за свои жизни, наши соотечественники решили обратиться за помощью к правоохранителям. Те составили протокол, после чего решили вызвать представителей церкви для изгнания из дома всей этой чертовщины, поскольку у полицейских не оказалось инструментов для борьбы с нечистью.

Глава семейства Александр рассказывает:

Представьте только, по дому летают ножи, втыкаясь в стены, перегорают лампочки, носятся по воздуху книги и даже предметы мебели. Когда сюда прибыли блюстители закона, они тоже стали свидетелями странных происшествий: в спальне ни с того ни с сего опрокинулся тяжелый шкаф, а из настенной полки попадали книги.

Майор Артамонов составил представленный протокол, уже успевший стать знаменитым в Рунете. В рапорте резюмируется, что найти произошедшему рационального объяснения полицейские не смогли. Арестовать предполагаемого барабашку, естественно, тоже. У правоохранителей не осталось иного выбора, кроме как обратиться к служителям церкви для освящения дома.

Батюшка Алексей, прибывший для выполнения столь важной церковной требы, поведал журналистам, что своими глазами видел, как со стола взлетело вареное яйцо и разбилось о голову Игоря – младшего из детей семьи. Вскоре сюда приехала и полицейская комиссия из Томска. То ли вышестоящие чины не поверили майору Артамонову, то ли, напротив, решили сразу взять ситуацию под контроль, чтобы никто не пострадал от действий полтергейста. Столько служащих в погонах, да еще с такими высокими званиями, в Мараксе не видели никогда.

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Семья, владеющая домом и уже достаточно настрадавшаяся от действий невидимого привидения, живет в настоящий момент у родственников и пока не торопится возвращаться к себе.

Российским полицейским удалось задокументировать полтергейст
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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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