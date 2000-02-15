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В Эквадоре нашли пещеру с древними светящимися артефактами

В Эквадоре нашли пещеру с древними светящимися артефактами

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