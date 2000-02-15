Раздел: Невероятное
В Эквадоре нашли пещеру с древними светящимися артефактами
Учёным не удалось определить происхождение более 300 каменных изделий.
Клад уникальных древних артефактов был найден экспедицией Элиаса Сотомайора. В труднодоступной горной местности на юго-востоке Эквадора оказался 90-метровый туннель, в котором путешественники неожиданно обнаружили свыше 300 древних изделий из камня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Данная находка вызвала у исследователей множество вопросов. Все эти предметы выполнены с невероятной точностью, а некоторые из них светятся в ультрафиолете таинственным голубоватым сиянием. Почему это чудо происходит и какие материалы использовались для изготовления люминесцирующих шедевров, ученые сказать не могут до сих пор.
Выяснилось, что ни один из найденных артефактов не был выполнен представителями какой-либо известной местной культуры. Высеченные на камне знаки и символы отнесли к раннему санскриту. Это невероятно, поскольку древний литературный язык Индии не имеет никакого отношения к американским континентам и относится больше к культурам Азии, Европы и Северной Африки, есть даже мнение, что наибольшее родство у санскрита с русским языком.
Одно из изделий этой фантастической находки представляет собой миниатюрную пирамиду, увенчанную изображением человеческого глаза, а потому сразу же возникла идея о связи этого символического предмета с загадочными иллюминатами. Высота его составляет всего 21 сантиметр, а его сходство с известным символом на долларе просто поражает.
Другой удивительной находкой стала фигурка, изображающая королевскую кобру. Однако вот что интересно: эти змеи никогда не водились в Америке, поэтому откуда о них узнали здешние древние люди – еще одна тайна за семью замками. К тому же, статуэтки пирамиды и кобры светятся под ультрафиолетом. Современной науке известно немало минералов, способных на такое, однако человечество стало использовать их для подобных целей лишь в конце 20-го века. Получается еще одна загадка…
В пещере также оказались чаши из нефрита, выполненные с идеальной чистотой обработки. Это наводит людей науки на мысль, что древние мастера обладали инструментами, аналогичными современным токарным станкам.
Но вернемся к ультрафиолету, поскольку если посветить им на некоторые найденные артефакты, можно увидеть впечатляющую карту звездного неба. Специалисты определили, что на ней, к примеру, изображены созвездие Орион, звезды Поллукс и Кастор в созвездии Близнецов, звезда Альдебаран в созвездии Тельца и многое другое.
Остается только предполагать, почему древние умельцы были настолько заинтересованы этой областью неба. Может, они видели там нечто необычное, чего не видим сегодня мы? Но главное, каким образом они сумели все это запечатлеть в загадочном камне, неизвестного для нас происхождения?..
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К сожалению, определить точный возраст поразительного клада не представляется возможным. Ученые сообщают, что он составляет как минимум 17 тысяч лет. Но если сказать 17 миллионов, возможно, тоже не ошибешься...
Клад уникальных древних артефактов был найден экспедицией Элиаса Сотомайора. В труднодоступной горной местности на юго-востоке Эквадора оказался 90-метровый туннель, в котором путешественники неожиданно обнаружили свыше 300 древних изделий из камня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Данная находка вызвала у исследователей множество вопросов. Все эти предметы выполнены с невероятной точностью, а некоторые из них светятся в ультрафиолете таинственным голубоватым сиянием. Почему это чудо происходит и какие материалы использовались для изготовления люминесцирующих шедевров, ученые сказать не могут до сих пор.
Выяснилось, что ни один из найденных артефактов не был выполнен представителями какой-либо известной местной культуры. Высеченные на камне знаки и символы отнесли к раннему санскриту. Это невероятно, поскольку древний литературный язык Индии не имеет никакого отношения к американским континентам и относится больше к культурам Азии, Европы и Северной Африки, есть даже мнение, что наибольшее родство у санскрита с русским языком.
Одно из изделий этой фантастической находки представляет собой миниатюрную пирамиду, увенчанную изображением человеческого глаза, а потому сразу же возникла идея о связи этого символического предмета с загадочными иллюминатами. Высота его составляет всего 21 сантиметр, а его сходство с известным символом на долларе просто поражает.
Другой удивительной находкой стала фигурка, изображающая королевскую кобру. Однако вот что интересно: эти змеи никогда не водились в Америке, поэтому откуда о них узнали здешние древние люди – еще одна тайна за семью замками. К тому же, статуэтки пирамиды и кобры светятся под ультрафиолетом. Современной науке известно немало минералов, способных на такое, однако человечество стало использовать их для подобных целей лишь в конце 20-го века. Получается еще одна загадка…
В пещере также оказались чаши из нефрита, выполненные с идеальной чистотой обработки. Это наводит людей науки на мысль, что древние мастера обладали инструментами, аналогичными современным токарным станкам.
Но вернемся к ультрафиолету, поскольку если посветить им на некоторые найденные артефакты, можно увидеть впечатляющую карту звездного неба. Специалисты определили, что на ней, к примеру, изображены созвездие Орион, звезды Поллукс и Кастор в созвездии Близнецов, звезда Альдебаран в созвездии Тельца и многое другое.
Остается только предполагать, почему древние умельцы были настолько заинтересованы этой областью неба. Может, они видели там нечто необычное, чего не видим сегодня мы? Но главное, каким образом они сумели все это запечатлеть в загадочном камне, неизвестного для нас происхождения?..
Читайте также: Российским полицейским удалось задокументировать полтергейст
К сожалению, определить точный возраст поразительного клада не представляется возможным. Ученые сообщают, что он составляет как минимум 17 тысяч лет. Но если сказать 17 миллионов, возможно, тоже не ошибешься...
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