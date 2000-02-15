Раздел: Невероятное
Власти США могут скрывать информацию о надвигающихся катаклизмах
К такому выводу пришли независимые эксперты, проанализировав график силы землетрясения.
Семнадцатого февраля в области Йеллоустонской кальдеры произошло землетрясение, которое эксперты оценили в 3 балла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Однако, если посмотреть на графики, можно понять, что сила была значительно большей: примерно 5 баллов. На это же указывают данные, полученные со спутников GPS.
Всего Йеллоустонская геологическая служба Соединенных Штатов зафиксировала пять толчков. В результате на грунте посетители парка заметили достаточно глубокие провалы, которые возможны только при сильной сейсмической активности.
Заниженные данные геологической службы заставляют задуматься. Может, это всё делается специально, чтобы не пугать людей надвигающимся бедствием?
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Если в ближайшие дни отключат сейсмические датчики, данные с которых доступны для просмотра всем желающим, значит, действительно, стоит ждать худшего.
Семнадцатого февраля в области Йеллоустонской кальдеры произошло землетрясение, которое эксперты оценили в 3 балла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Однако, если посмотреть на графики, можно понять, что сила была значительно большей: примерно 5 баллов. На это же указывают данные, полученные со спутников GPS.
Всего Йеллоустонская геологическая служба Соединенных Штатов зафиксировала пять толчков. В результате на грунте посетители парка заметили достаточно глубокие провалы, которые возможны только при сильной сейсмической активности.
Заниженные данные геологической службы заставляют задуматься. Может, это всё делается специально, чтобы не пугать людей надвигающимся бедствием?
Читайте также: Глубинная акула предсказала беду, выбросившись на берег Филиппин
Если в ближайшие дни отключат сейсмические датчики, данные с которых доступны для просмотра всем желающим, значит, действительно, стоит ждать худшего.
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