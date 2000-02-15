» » Власти США могут скрывать информацию о надвигающихся катаклизмах
Раздел: Невероятное  
0

Власти США могут скрывать информацию о надвигающихся катаклизмах

Власти США могут скрывать информацию о надвигающихся катаклизмах К такому выводу пришли независимые эксперты, проанализировав график силы землетрясения.

Семнадцатого февраля в области Йеллоустонской кальдеры произошло землетрясение, которое эксперты оценили в 3 балла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Однако, если посмотреть на графики, можно понять, что сила была значительно большей: примерно 5 баллов. На это же указывают данные, полученные со спутников GPS.

Всего Йеллоустонская геологическая служба Соединенных Штатов зафиксировала пять толчков. В результате на грунте посетители парка заметили достаточно глубокие провалы, которые возможны только при сильной сейсмической активности.

Заниженные данные геологической службы заставляют задуматься. Может, это всё делается специально, чтобы не пугать людей надвигающимся бедствием?

Читайте также: Глубинная акула предсказала беду, выбросившись на берег Филиппин

Если в ближайшие дни отключат сейсмические датчики, данные с которых доступны для просмотра всем желающим, значит, действительно, стоит ждать худшего.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
     248
     0

Похожие новости по теме

Глубинная акула предсказала беду, выбросившись на берег Филиппин Глубинная акула предсказала беду, выбросившись на берег Филиппин

Местные жители верят, что появление редкой акулы - предвестник больших катаклизмов.

Геологи предсказали катастрофическое землетрясение в США Геологи предсказали катастрофическое землетрясение в США

Разлом является возможным источником землетрясений силой до восьми баллов по шкале Рихтера.

В США может произойти катастрофическое землетрясение, - ученые В США может произойти катастрофическое землетрясение, - ученые

Ученые утверждают, что над США нависла серьезная угроза.

NASA прогнозирует в Лос-Анджелесе землетрясение NASA прогнозирует в Лос-Анджелесе землетрясение

Землетрясение может принести много проблем городу.

Лос-Анджелес может быть разрушен землетрясением, - ученые Лос-Анджелес может быть разрушен землетрясением, - ученые

Ученые обещают мощное землетрясение.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх