Раздел: Невероятное
На Луне нашли черный прямоугольный объект неизвестного происхождения
Уфолог обнаружил неизвестный прямоугольник на фотографиях с китайской лунной станции.
Это открытие вновь сделал Джордж Грэхэм (имя условное), ведущий на хостинге YouTube популярный канал Streetcap1. Теперь неутомимый уфолог имеет возможность исследовать не только снимки НАСА, но и более свежие и, главное, нередактируемые, появляющиеся на официальном сайте Китайского национального космического управления Esoreiter.
В данном случае на фотоснимках, которые пришли с лунной станции КНР «Чанъэ-3», уфолог обнаружил черный прямоугольный монолит. Сначала Джордж подумал, что это брак на фото (битый пиксель), однако и на других снимках загадочный объект на поверхности Селены присутствовал. Более того, вскоре исследователь обнаружил тень, которую отбрасывал этот явно рукотворный объект
Пользователи Сети интернет согласились с Джорджем, что это не природное образование, многие, как и сам автор данного материала, подумали, что черный прямоугольник может быть входом на базу инопланетян или даже межзвездным кораблем. Впрочем, нашлись и более смелые версии, к примеру, что это кротовая дыра, портал в другой мир или даже другое временное измерение.
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К слову заметим, что таинственный черный монолит захвачен камерой «Чанъэ-3» на линии горизонта, находился он в тот момент приблизительно в 400 метрах от станции.
Это открытие вновь сделал Джордж Грэхэм (имя условное), ведущий на хостинге YouTube популярный канал Streetcap1. Теперь неутомимый уфолог имеет возможность исследовать не только снимки НАСА, но и более свежие и, главное, нередактируемые, появляющиеся на официальном сайте Китайского национального космического управления Esoreiter.
В данном случае на фотоснимках, которые пришли с лунной станции КНР «Чанъэ-3», уфолог обнаружил черный прямоугольный монолит. Сначала Джордж подумал, что это брак на фото (битый пиксель), однако и на других снимках загадочный объект на поверхности Селены присутствовал. Более того, вскоре исследователь обнаружил тень, которую отбрасывал этот явно рукотворный объект
Пользователи Сети интернет согласились с Джорджем, что это не природное образование, многие, как и сам автор данного материала, подумали, что черный прямоугольник может быть входом на базу инопланетян или даже межзвездным кораблем. Впрочем, нашлись и более смелые версии, к примеру, что это кротовая дыра, портал в другой мир или даже другое временное измерение.
Читайте также: Мертвая кошачья акула упала с неба в Великобритании
К слову заметим, что таинственный черный монолит захвачен камерой «Чанъэ-3» на линии горизонта, находился он в тот момент приблизительно в 400 метрах от станции.
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