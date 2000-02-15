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На Луне нашли черный прямоугольный объект неизвестного происхождения

На Луне нашли черный прямоугольный объект неизвестного происхождения Уфолог обнаружил неизвестный прямоугольник на фотографиях с китайской лунной станции.

Это открытие вновь сделал Джордж Грэхэм (имя условное), ведущий на хостинге YouTube популярный канал Streetcap1. Теперь неутомимый уфолог имеет возможность исследовать не только снимки НАСА, но и более свежие и, главное, нередактируемые, появляющиеся на официальном сайте Китайского национального космического управления Esoreiter.

В данном случае на фотоснимках, которые пришли с лунной станции КНР «Чанъэ-3», уфолог обнаружил черный прямоугольный монолит. Сначала Джордж подумал, что это брак на фото (битый пиксель), однако и на других снимках загадочный объект на поверхности Селены присутствовал. Более того, вскоре исследователь обнаружил тень, которую отбрасывал этот явно рукотворный объект

Пользователи Сети интернет согласились с Джорджем, что это не природное образование, многие, как и сам автор данного материала, подумали, что черный прямоугольник может быть входом на базу инопланетян или даже межзвездным кораблем. Впрочем, нашлись и более смелые версии, к примеру, что это кротовая дыра, портал в другой мир или даже другое временное измерение.

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К слову заметим, что таинственный черный монолит захвачен камерой «Чанъэ-3» на линии горизонта, находился он в тот момент приблизительно в 400 метрах от станции.

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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