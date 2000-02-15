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Найден простой способ продления жизни

Найден простой способ продления жизниЕжедневная получасовая прогулка с собакой или работы в саду на 17 процентов снижают риск смертности.

Британские ученые показали, что регулярные умеренные физические нагрузки на свежем воздухе связаны с пониженным риском смертности у пожилых мужчин. Исследование опубликовано в British Journal of Sports Medicine, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

Исследования показали, что ежедневная получасовая прогулка с собакой или работы в саду на 17 процентов снижают риск смертности. Данный вывод справедлив с учетом поправки, связанной с негативным влиянием на здоровье пожилых мужчин продолжительного сидения.

Авторы исследования отслеживали состояние здоровья и динамику смертности 1181 британских мужчин, чей средний возраст на момент начала исследования составлял 78 лет. За каждым человеком наблюдали в среднем в течение пяти лет, к концу наблюдения 194 мужчин скончались.

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Специалисты отмечают, что, хотя интенсивные физические упражнения эффективнее прогулки с собакой или работы в саду для снижения рисков смертности, не все пожилые мужчины могут их переносить. При этом умеренная физическая нагрузка, полагают ученые, вносит существенный вклад в увеличение продолжительности жизни.
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 Теги: продление жизни

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Сегодня, 14:15 » Автор: Богдан Процив
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