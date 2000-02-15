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Американский спутник сфотографировал ледник необычной формы
На фотографии, сделанной из космоса, он напоминает огромное сердце.
В ходе миссии Operation IceBridge учеными было сделано необычное фото: эксперты сфотографировали самое холодное сердце в мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На самом деле сердце представляет собой причудливую часть ледника, которая образовалась в северно-западном районе Гренландии.
За всё время миссии эксперты преодолели расстояние в 344 тыс. км. Данная цифра эквивалента восьми с половиной облетам экватора. Программу свернут в 2018 году, на данный момент миссии пошел девятый год.
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Исследование Земли продолжится, эстафету передадут спутнику ICESat-2, его запуск намечен на осень.
В ходе миссии Operation IceBridge учеными было сделано необычное фото: эксперты сфотографировали самое холодное сердце в мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На самом деле сердце представляет собой причудливую часть ледника, которая образовалась в северно-западном районе Гренландии.
За всё время миссии эксперты преодолели расстояние в 344 тыс. км. Данная цифра эквивалента восьми с половиной облетам экватора. Программу свернут в 2018 году, на данный момент миссии пошел девятый год.
Читайте также: Американец чуть не лишился зрения из-за паразита в еде
Исследование Земли продолжится, эстафету передадут спутнику ICESat-2, его запуск намечен на осень.
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