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Британский футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными

Британский футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными Учёный уверен, что каждый человек сможет обрести вечную жизнь.

Ученый-футуролог Айан Пирсон пришел к выводу, что люди начнут жить вечно к 2050 году. На данный момент имеют шанс жить вечно люди, родившиеся в 1970 году и позже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Разумеется, воспользоваться новыми технологиями смогут сперва только состоятельные люди, а уже с течением времени к бессмертию придут и обычные граждане.

Футуролог представляет три версии, как наука и технологии смогут достичь бессмертия. Первый вариант предполагает замену органов, поэтому должна быть развита генная инженерия. При этом не обязательно наличие доноров: пересаживать будут искусственные органы, созданные на трехмерных принтерах.

Второй вариант более фантастический: люди будут загружать свое сознание в роботов. Во всех городах появятся некие станции, где можно будет взять «напрокат» Андроида.

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И, согласно третьей теории, людям вообще не потребуются тела, даже роботизированные, поскольку вся жизнь перейдет в виртуальный мир. У людей появится возможность оцифровать свое сознание. При этом в сети каждый человек сможет жить так, как он захочет.
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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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