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Британский футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными

Британский футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными

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Ученые назвали год, в котором люди станут бессмертными Если верить последним прогнозам, то уже к 2045 будут появляться бессмертные люди.

В будущем люди могут стать бессмертными К 2045 году наука может сделать людей бессмертными благодаря развитию искусственного интеллекта.