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Раздел: Невероятное  
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Ученые нашли невероятный способ перемещения антиматерии

Ученые нашли невероятный способ перемещения антиматерииТо, что раньше казалось практически невозможным, теперь становится реальностью.

Ученые из Европейской ассоциации по ядерным исследованиям (CERN) придумали альтернативный способ транспортировки антиматерии. Ее станут перемещать между лабораториями с помощью грузовых автомобилей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.

Информация об этом появилась в журнале Nature. Ранее антиматерию транспортировали исключительно при помощи ионных ловушек. Сначала античастицы хотят перевозить на небольшие расстояния в пределах нескольких сотен метров.

Проект по перемещению антиматерии крупногабаритными машинами намерены полностью реализовать в 2022 году.

В физике античастицы обладают противоположными квантовыми числами. Если заряд электрона положительный, то у позитрона он отрицательный.

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При взаимодействии антиматерии со стандартным веществом происходит взрыв и выделяется огромное количество энергии. Ученые используют позитроны в своих исследованиях и не намерены останавливаться на достигнутом. Истинной проблемой является появление внешних факторов в виде непредсказуемого источника излучения. В этом случае возможно уничтожение образца.
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 Теги: физика, ученые, антиматерия, транспортировка

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Сегодня, 01:46 » Автор: Едгар Букмирза
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