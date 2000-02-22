Раздел: Невероятное
Ученые нашли невероятный способ перемещения антиматерии
То, что раньше казалось практически невозможным, теперь становится реальностью.
Ученые из Европейской ассоциации по ядерным исследованиям (CERN) придумали альтернативный способ транспортировки антиматерии. Ее станут перемещать между лабораториями с помощью грузовых автомобилей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.
Информация об этом появилась в журнале Nature. Ранее антиматерию транспортировали исключительно при помощи ионных ловушек. Сначала античастицы хотят перевозить на небольшие расстояния в пределах нескольких сотен метров.
Проект по перемещению антиматерии крупногабаритными машинами намерены полностью реализовать в 2022 году.
В физике античастицы обладают противоположными квантовыми числами. Если заряд электрона положительный, то у позитрона он отрицательный.
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При взаимодействии антиматерии со стандартным веществом происходит взрыв и выделяется огромное количество энергии. Ученые используют позитроны в своих исследованиях и не намерены останавливаться на достигнутом. Истинной проблемой является появление внешних факторов в виде непредсказуемого источника излучения. В этом случае возможно уничтожение образца.
Ученые из Европейской ассоциации по ядерным исследованиям (CERN) придумали альтернативный способ транспортировки антиматерии. Ее станут перемещать между лабораториями с помощью грузовых автомобилей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.
Информация об этом появилась в журнале Nature. Ранее антиматерию транспортировали исключительно при помощи ионных ловушек. Сначала античастицы хотят перевозить на небольшие расстояния в пределах нескольких сотен метров.
Проект по перемещению антиматерии крупногабаритными машинами намерены полностью реализовать в 2022 году.
В физике античастицы обладают противоположными квантовыми числами. Если заряд электрона положительный, то у позитрона он отрицательный.
Читайте также: Ученые нашли новый способ борьбы с ВИЧ
При взаимодействии антиматерии со стандартным веществом происходит взрыв и выделяется огромное количество энергии. Ученые используют позитроны в своих исследованиях и не намерены останавливаться на достигнутом. Истинной проблемой является появление внешних факторов в виде непредсказуемого источника излучения. В этом случае возможно уничтожение образца.
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