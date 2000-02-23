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Ученые проследили за рождением ушастого осьминога "Дамбо"
Маленький осьминог "Дамбо" быстро развивается и мало чем отличается от взрослых ушастых осьминогов.
Учёные смогли зафиксировать появление на свет маленького ушастого осьминога. Трудности со съёмками данного процесса связаны с тем, что эти обитатели морей живут на очень большой глубине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.
О ранних стадиях их развития до настоящего времени было вообще мало что известно. Доходило до несуразностей. Ряд океанологов делали предположения, что выросты по бокам головы данных осьминогов появляются лишь у взрослых особей по мере их развития. Они выглядят, как уши.
Последние снимки, которые удалось получить учёным, показали, что у детёнышей данного вида осьминога, только что вылупившегося из яйца, они также присутствуют.
Глубоководных плавниковых осьминогов специалисты именуют «Дамбо». Так назывался известный слонёнок с большими ушами.
Данные наросты, как полагают специалисты, служат для этого типа осьминогов дополнительными плавниками, помогающими для передвижения на глубине, где вода имеет большую плотность.
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Другой особенностью этих осьминогов является то, что они никогда не заботятся о потомстве. Самка просто откладывает яйца в укромном месте и уплывает. Сначала яйцо защищает его очень прочная скорлупа. Вылупившийся малыш сразу начинает заботиться о себе сам. Он появляется на свет на глубине 3-4 километров.
При этом, его строение сразу начинает напоминать по внешнему облику взрослую особь. «Дамбо» с момента своего рождения уже самостоятельно плавает и охотится.
Учёные смогли зафиксировать появление на свет маленького ушастого осьминога. Трудности со съёмками данного процесса связаны с тем, что эти обитатели морей живут на очень большой глубине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.
О ранних стадиях их развития до настоящего времени было вообще мало что известно. Доходило до несуразностей. Ряд океанологов делали предположения, что выросты по бокам головы данных осьминогов появляются лишь у взрослых особей по мере их развития. Они выглядят, как уши.
Последние снимки, которые удалось получить учёным, показали, что у детёнышей данного вида осьминога, только что вылупившегося из яйца, они также присутствуют.
Глубоководных плавниковых осьминогов специалисты именуют «Дамбо». Так назывался известный слонёнок с большими ушами.
Данные наросты, как полагают специалисты, служат для этого типа осьминогов дополнительными плавниками, помогающими для передвижения на глубине, где вода имеет большую плотность.
Читайте также: Ученые обнаружили странного осьминога. Видео
Другой особенностью этих осьминогов является то, что они никогда не заботятся о потомстве. Самка просто откладывает яйца в укромном месте и уплывает. Сначала яйцо защищает его очень прочная скорлупа. Вылупившийся малыш сразу начинает заботиться о себе сам. Он появляется на свет на глубине 3-4 километров.
При этом, его строение сразу начинает напоминать по внешнему облику взрослую особь. «Дамбо» с момента своего рождения уже самостоятельно плавает и охотится.
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