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Обломок неопознанного объекта упал с неба в Бразилии
Местные жители услышали сильный взрыв перед падением осколка.
Двадцатого февраля произошло странное явление: на территорию Салвадора (одного бразильского города) упал таинственный объект. Скорее всего, это был НЛО, который взорвался перед крушением, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Жители испугались странного шума. Один мужчина смог найти обломок объекта. Так, Эдини да Силва Алмейда сжигал сухую траву на своем участке, рядом находились соседи. Вдруг жители услышали взрыв, их взгляд устремился в небо. Люди увидели падающий сияющий объект.
Далее землевладелец рассказывает, что подошел к обломку. Кусок НЛО состоял из металла, в длину он был всего лишь 15 сантиметров, а вес составлял почти три килограмма.
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Ученые считают, что в Бразилии упал метеорит либо обычный мусор, прилетевший из космоса. Уфологи же уверены, что люди имеют дело с космическим кораблем, сооруженным инопланетянами. Чтобы разобраться в вопросе, можно было передать артефакт ученым для анализа, но заниматься этим вряд ли кто-то будет. Предмет просто забросят и больше его никто не увидит.
Двадцатого февраля произошло странное явление: на территорию Салвадора (одного бразильского города) упал таинственный объект. Скорее всего, это был НЛО, который взорвался перед крушением, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Жители испугались странного шума. Один мужчина смог найти обломок объекта. Так, Эдини да Силва Алмейда сжигал сухую траву на своем участке, рядом находились соседи. Вдруг жители услышали взрыв, их взгляд устремился в небо. Люди увидели падающий сияющий объект.
Далее землевладелец рассказывает, что подошел к обломку. Кусок НЛО состоял из металла, в длину он был всего лишь 15 сантиметров, а вес составлял почти три килограмма.
Читайте также: Индийские врачи удалили мужчине самую большую опухоль мозга в мире
Ученые считают, что в Бразилии упал метеорит либо обычный мусор, прилетевший из космоса. Уфологи же уверены, что люди имеют дело с космическим кораблем, сооруженным инопланетянами. Чтобы разобраться в вопросе, можно было передать артефакт ученым для анализа, но заниматься этим вряд ли кто-то будет. Предмет просто забросят и больше его никто не увидит.
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