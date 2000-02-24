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Обломок неопознанного объекта упал с неба в Бразилии

Обломок неопознанного объекта упал с неба в Бразилии

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В Мьянме с неба упал неопознанный объект Предположительно, это части спутника или детали от самолета или ракеты.