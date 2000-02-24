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В Мексике нашли древний череп с электронным имплантом

В Мексике нашли древний череп с электронным имплантом Вероятно, череп принадлежал индейцу майя около 12 тысяч лет назад.

Водолазы, спустившиеся недавно в гигантскую пещерную систему Сак-Актун в мексиканской части полуострова Юкатан, обнаружили останки человека возрастом около 12 тысяч лет. По словам археолога Гильермо де Анда, в одной из пещер лежал человеческий череп, покрытый известняком. Ученые считают, что этому поспособствовала дождевая вода, то есть останки оказались в почве задолго до того, как 317-киломеровый Сак-Актун был затоплен 9 тысяч лет назад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Если верить экспертам, многочисленные кости принадлежат индейцам майя, которые могли спускаться сюда в поисках питьевой воды и для того, чтобы пережидать различные катаклизмы. Вышеупомянутый череп был признал исследователями находкой чрезвычайной важности, чем заинтересовал многих исследователей древности, однако чуть погодя археологи вдруг перестали говорить о нем, словно ничего и не находили.

Это пробудило еще большее любопытство мировой общественности. Мексиканский журналист Педро Санче, отсидевший, к слову, 9 месяцев в тюрьме за свои слишком вольные гражданские взгляды, утверждает, что один из инсайдеров поведал ему о секрете этого черепа, и этот секрет оказался поистине невероятным.

Череп с микросхемой стал неугодным артефактом
Мексиканец рассказывает, что специалисты неожиданно обнаружили в черепе искусственный имплант. Сперва люди науки посчитали, что это обычная металлическая пластина, вживленная в голову индейца после трепанации черепа (такие хирургические операции в то далекое от нас время уже практиковались), однако на поверку это оказался совсем иной артефакт, и ученые не поверили своим глазам.

Санче уверяет, что в черепной коробке индейца оказался самый настоящий микрочип, и все указывает на то, что он был имплантирован древнему человеку 12 тысяч лет назад! Как такое возможно, никто не стал даже предполагать. Неуместную находку, следуя уставу, быстро передали властям, и те строжайше запретили археологам распространяться о ней.

Утверждается, что череп имел следы краниальной хирургии, а загадочная интегральная схема, с виду медная, была мастерски вживлена в кость теменной доли. Воспользовавшись микроскопом, ученые обнаружили на чипе крайне тонкую разветвленную сеть контактов. Остается только гадать, кто имплантировал сложнейшую микросхему в голову индейца майя и какой сенсацией стала бы эта новость, если бы ее не засекретили от нас.

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Впрочем, такие неугодные официальной науке и властям фантастические артефакты обнаруживаются с завидным постоянством, однако, даже когда дело доходит на публичного освещения сенсационной новости, в нашем мире ничего не меняется, а сами находки куда-то бесследно пропадают. В данном случае микрочип «похоронили» даже не сделав его на время сенсацией для широкой общественности. Такое тоже случается кругом и всюду…
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Сегодня, 02:48 » Автор: Евгений Шевченко
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