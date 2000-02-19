Эти бункеры способны возродить жизнь на Земле после апокалипсиса

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Ученые пришли к удивительному выводу. Исследователи воспользовались законом Мура и обнаружили, что жизнь появилась не на Земле, а где-то в другом месте. Закон Мура был создан в 1965 году и касается он количества транзисторов. Мол, с каждым годом их количество будет увеличиваться, а они станут все лучше и дешевле для