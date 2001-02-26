Ученый рассказал, что станет с человечеством в будущем

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Специалисты уверены, что человечество через 50 лет будет немного ниже по росту, чем сейчас.

По мнению американского ученого, доктора Дина Бернетта, человек эволюционирует, и будет и дальше меняться. Ученым был составлен перечень внешних черт, которыми будут характеризоваться в будущем люди. У человека должны будут отрасти щупальца, кожа будет в зависимости от ситуации менять цвет, скелет будет гибким, а слух -