» » Жители города в Канаде долгое время страдают от неопознанных звуков
Раздел: Невероятное  
0

Жители города в Канаде долгое время страдают от неопознанных звуков

Жители города в Канаде долгое время страдают от неопознанных звуков Уже восемь лет население Уинсора сталкивается с регулярным появлением пугающего шума.

Еще не так давно о канадском городе Уинсоре (провинция Онтарио) мало кто знал. Однако 8 лет назад ситуация резко изменилась, и теперь сюда тянутся телевизионные фургоны, а здешние жители то и дело мелькают в научно-познавательных и новостных программах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Объясняется это тем, что в 2010г. в Уинсор пришел Шум, появление которого подтверждают все жители города и его пригородов, а это 210 тыс. человек! Но что это такое?

«Представьте гром, - жалуется 64-летний Майк Провост, - который не умолкает по целым часам и даже дням». От этого непонятного грома невозможно укрыться; по словам Провоста, «он находится везде». Кто-то сравнивает Шум со звуком работающего двигателя, кто-то – со звучанием музыкальной колонки. Однако все местные жители единодушны в том, что жить под аккомпанемент необъяснимого грома очень тяжело. Животные в Уинсоре тоже страдают от Шума: стоит ему начаться, как кошки в панике прячутся, а собаки заходятся от лая…

Летом 2012г. Шум был в особенности активен. В этот период в городскую службу спасения поступило 22 тыс. звонков от горожан с жалобами на идущие непонятно откуда невыносимые звуки. В настоящее время Шум появляется два-три раза в неделю, как правило, по ночам.

Эта звуковая аномалия, конечно же, заинтересовала ученых, которые выдвинули свою версию. Рядом с Уинсором имеется закрытый объект, так называемый, индустриальный остров Зуг, где, в частности, находится сталелитейный завод компании US Steel. Как подозревают исследователи (а вслед за ними и здешние жители), Шум появляется в результате проводимых этой компанией испытаний. Узнать что-либо определенное пока невозможно: US Steel не дает никаких объяснений и не пускает на свое предприятие журналистов и ученых.

Однако почему странные звуки возникли только 8 лет назад, хотя завод существует давно, и почему городские власти ничего не делают, чтобы избавить жителей Уинсора от звуковой напасти, несмотря на все старания людей и шумиху, поднятую прессой?

Читайте также: Земля плоская: в Венгрии готовятся подтвердить устаревшую гипотезу

Одним словом, загадка. Предлагаем вам послушать, что говорят о Шуме жители города, а также самим «насладиться» звучанием самого «небесного органа»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Канада, звуки

Загрузка...
Сегодня, 14:36 » Автор: Евгений Шевченко
     132
     0

Похожие новости по теме

Земля плоская: в Венгрии готовятся подтвердить устаревшую гипотезу Земля плоская: в Венгрии готовятся подтвердить устаревшую гипотезу

Учёные получат первые данные уже до конца февраля.

Неопознанное явление: жители США заявляют о мощных взрывах в небе Неопознанное явление: жители США заявляют о мощных взрывах в небе

Взрывы настолько мощны, что от них содрогаются стены домов.

«Оно» Стивена Кинга: Клоун уже несколько недель держит в страхе целый британский город «Оно» Стивена Кинга: Клоун уже несколько недель держит в страхе целый британский город

Уже на протяжении некоторого времени жители города Нортгемптона, который находится в Британии, бояться выходить на улицы, а по ночам часами не могут заснуть. Связано это с тем, что недавно в городе появился очень странный клоун. Стоит обратить внимание на то, что он ничего экстраординарного не делает, а просто стоит на улице и

Кот баллотировался в мэры одного из мексиканских городов Кот баллотировался в мэры одного из мексиканских городов

Довольно часто жители городов не довольны деятельностью местных чиновников. В связи с этим, они начинают искать им достойную замену. Так, например, жители города Халапа, который находится в Мексике, решили снять мэра города, а на его пост поставить кота, которого зовут Морисс. Местные жители говорят о том, что от четвероного

Следы НЛО обнаружены на Западной Украине Следы НЛО обнаружены на Западной Украине

В посёлке Цеперив, который находится во Львовской области, всего за одну ночь появились странные круги на поле пшеницы. Местные жители сразу сочли эти странные фигуры за признаки НЛО. Стоит также обратить внимание на то, что все жители села начали рассказывать о странных событиях, которые происходили в ночь с 24 на 25 июня.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх