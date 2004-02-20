Раздел: Невероятное
Жители города в Канаде долгое время страдают от неопознанных звуков
Уже восемь лет население Уинсора сталкивается с регулярным появлением пугающего шума.
Еще не так давно о канадском городе Уинсоре (провинция Онтарио) мало кто знал. Однако 8 лет назад ситуация резко изменилась, и теперь сюда тянутся телевизионные фургоны, а здешние жители то и дело мелькают в научно-познавательных и новостных программах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Объясняется это тем, что в 2010г. в Уинсор пришел Шум, появление которого подтверждают все жители города и его пригородов, а это 210 тыс. человек! Но что это такое?
«Представьте гром, - жалуется 64-летний Майк Провост, - который не умолкает по целым часам и даже дням». От этого непонятного грома невозможно укрыться; по словам Провоста, «он находится везде». Кто-то сравнивает Шум со звуком работающего двигателя, кто-то – со звучанием музыкальной колонки. Однако все местные жители единодушны в том, что жить под аккомпанемент необъяснимого грома очень тяжело. Животные в Уинсоре тоже страдают от Шума: стоит ему начаться, как кошки в панике прячутся, а собаки заходятся от лая…
Летом 2012г. Шум был в особенности активен. В этот период в городскую службу спасения поступило 22 тыс. звонков от горожан с жалобами на идущие непонятно откуда невыносимые звуки. В настоящее время Шум появляется два-три раза в неделю, как правило, по ночам.
Эта звуковая аномалия, конечно же, заинтересовала ученых, которые выдвинули свою версию. Рядом с Уинсором имеется закрытый объект, так называемый, индустриальный остров Зуг, где, в частности, находится сталелитейный завод компании US Steel. Как подозревают исследователи (а вслед за ними и здешние жители), Шум появляется в результате проводимых этой компанией испытаний. Узнать что-либо определенное пока невозможно: US Steel не дает никаких объяснений и не пускает на свое предприятие журналистов и ученых.
Однако почему странные звуки возникли только 8 лет назад, хотя завод существует давно, и почему городские власти ничего не делают, чтобы избавить жителей Уинсора от звуковой напасти, несмотря на все старания людей и шумиху, поднятую прессой?
Читайте также: Земля плоская: в Венгрии готовятся подтвердить устаревшую гипотезу
Одним словом, загадка. Предлагаем вам послушать, что говорят о Шуме жители города, а также самим «насладиться» звучанием самого «небесного органа»
Еще не так давно о канадском городе Уинсоре (провинция Онтарио) мало кто знал. Однако 8 лет назад ситуация резко изменилась, и теперь сюда тянутся телевизионные фургоны, а здешние жители то и дело мелькают в научно-познавательных и новостных программах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Объясняется это тем, что в 2010г. в Уинсор пришел Шум, появление которого подтверждают все жители города и его пригородов, а это 210 тыс. человек! Но что это такое?
«Представьте гром, - жалуется 64-летний Майк Провост, - который не умолкает по целым часам и даже дням». От этого непонятного грома невозможно укрыться; по словам Провоста, «он находится везде». Кто-то сравнивает Шум со звуком работающего двигателя, кто-то – со звучанием музыкальной колонки. Однако все местные жители единодушны в том, что жить под аккомпанемент необъяснимого грома очень тяжело. Животные в Уинсоре тоже страдают от Шума: стоит ему начаться, как кошки в панике прячутся, а собаки заходятся от лая…
Летом 2012г. Шум был в особенности активен. В этот период в городскую службу спасения поступило 22 тыс. звонков от горожан с жалобами на идущие непонятно откуда невыносимые звуки. В настоящее время Шум появляется два-три раза в неделю, как правило, по ночам.
Эта звуковая аномалия, конечно же, заинтересовала ученых, которые выдвинули свою версию. Рядом с Уинсором имеется закрытый объект, так называемый, индустриальный остров Зуг, где, в частности, находится сталелитейный завод компании US Steel. Как подозревают исследователи (а вслед за ними и здешние жители), Шум появляется в результате проводимых этой компанией испытаний. Узнать что-либо определенное пока невозможно: US Steel не дает никаких объяснений и не пускает на свое предприятие журналистов и ученых.
Однако почему странные звуки возникли только 8 лет назад, хотя завод существует давно, и почему городские власти ничего не делают, чтобы избавить жителей Уинсора от звуковой напасти, несмотря на все старания людей и шумиху, поднятую прессой?
Читайте также: Земля плоская: в Венгрии готовятся подтвердить устаревшую гипотезу
Одним словом, загадка. Предлагаем вам послушать, что говорят о Шуме жители города, а также самим «насладиться» звучанием самого «небесного органа»
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
132
0
Оставьте свой комментарий