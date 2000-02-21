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Глобальное потепление отменяется: ученые открыли сенсационную правду о леднике Росса
Оказалось, что вопреки популярному мнению, температура на леднике не растет, а падает.
Ледник Росса в Антарктиде не тает, а замерзает.
Такие выводы были сделаны после того, как в ноябре ученые из Новой Зеландии пробурили скважину глубиной 300 метров в шельфовом леднике Росса.
Об этом говорится в статье Popular Mechanics, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.
Ученые из Новой Зеландии использовали сверло с горячей водой, чтобы проникнуть глубоко в шельфовый ледник Антарктиды. Измеряя температуру ниже шельфа, они ожидали, что лед будет таять.
Вместо этого вода кристаллизовалась и замерзала. В видео из National Geographic можно увидеть белые точки кристаллов льда, когда камера опускается вглубь. Если бы шельф таял, отверстие на этом уровне имело бы гладкие края.
«Это взорвало наше сознание», – сказала Кристина Халбе, гляциолог из Университета Отаго в Новой Зеландии, которая возглавляла проект.
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Ученые оставили в скважине приборы для измерения течения и температуры под ледником на следующие несколько лет. Причины того, что конкретно происходит на леднике Росса, будут понятны после дополнительных исследований. Пока же можно сказать, что никакого катастрофического таяния ледника в ближайшее время не будет.
Ледник Росса в Антарктиде не тает, а замерзает.
Такие выводы были сделаны после того, как в ноябре ученые из Новой Зеландии пробурили скважину глубиной 300 метров в шельфовом леднике Росса.
Об этом говорится в статье Popular Mechanics, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.
Ученые из Новой Зеландии использовали сверло с горячей водой, чтобы проникнуть глубоко в шельфовый ледник Антарктиды. Измеряя температуру ниже шельфа, они ожидали, что лед будет таять.
Вместо этого вода кристаллизовалась и замерзала. В видео из National Geographic можно увидеть белые точки кристаллов льда, когда камера опускается вглубь. Если бы шельф таял, отверстие на этом уровне имело бы гладкие края.
«Это взорвало наше сознание», – сказала Кристина Халбе, гляциолог из Университета Отаго в Новой Зеландии, которая возглавляла проект.
Читайте также: Ученые рассказали,чем опасно глобальное потепление
Ученые оставили в скважине приборы для измерения течения и температуры под ледником на следующие несколько лет. Причины того, что конкретно происходит на леднике Росса, будут понятны после дополнительных исследований. Пока же можно сказать, что никакого катастрофического таяния ледника в ближайшее время не будет.
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