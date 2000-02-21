Эксперт вычислил дату следующей масштабной войны

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Ученый вычислил самую счастливую песню в мире После анализа 126 песен за последние полвека ученые заявил, что самая счастливая песня у легендарных Queen.

Историки высказали гипотезу «нулевой» мировой войны В научных работах она фигурирует под названием "нулевая мировая война".