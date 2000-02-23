Раздел: Невероятное
Скорость просто невероятна: ученые рассказали, как эволюционирует наш мозг
Светила науки не смогли объяснить, что именно влияет на скорость нашего развитие. Однако, его наличие - налицо!
Средний объем головного мозга человека последовательно увеличивался в течение последних трех миллионов лет. Человеческий мозг в три раз больше мозга ближайших живых родственников людей — обыкновенных шимпанзе и бонобо. Ранние предки человека имели практически такой же объем мозга, как у современных человекообразных обезьян.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Исследователи попытались узнать, почему за относительно короткое время размер мозга столь сильно вырос. Специалисты проанализировали данные об объемах черепов 13 различных видов, начиная с самых ранних предков человека (австралопитеков) и заканчивая современными людьми.
Всего было исследовано 94 ископаемых образца. Ученые установили, что на увеличение размеров мозга влияло несколько факторов.
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Во-первых, постепенно увеличивался размер мозга у существующих видов. Кроме того, предки с большим объемом мозга, по всей видимости, были лучше приспособлены к среде и чаще выживали.
Важную роль играло и то, что целые популяции приматов, имевшие скромные размеры мозга, вымирали и не конкурировали с более успешными современниками. Команда исследователей также обнаружила: скорость эволюции размеров мозга сейчас намного выше, чем в прошлом, но почему — пока не понятно.
Средний объем головного мозга человека последовательно увеличивался в течение последних трех миллионов лет. Человеческий мозг в три раз больше мозга ближайших живых родственников людей — обыкновенных шимпанзе и бонобо. Ранние предки человека имели практически такой же объем мозга, как у современных человекообразных обезьян.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Исследователи попытались узнать, почему за относительно короткое время размер мозга столь сильно вырос. Специалисты проанализировали данные об объемах черепов 13 различных видов, начиная с самых ранних предков человека (австралопитеков) и заканчивая современными людьми.
Всего было исследовано 94 ископаемых образца. Ученые установили, что на увеличение размеров мозга влияло несколько факторов.
Читайте также: Ученые рассказали, как влияет на мозг переживание за других
Во-первых, постепенно увеличивался размер мозга у существующих видов. Кроме того, предки с большим объемом мозга, по всей видимости, были лучше приспособлены к среде и чаще выживали.
Важную роль играло и то, что целые популяции приматов, имевшие скромные размеры мозга, вымирали и не конкурировали с более успешными современниками. Команда исследователей также обнаружила: скорость эволюции размеров мозга сейчас намного выше, чем в прошлом, но почему — пока не понятно.
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