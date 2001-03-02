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Ученые научились превращать воздух в спирт

Ученые научились превращать воздух в спиртНовый дешевый катализатор, созданный химиками из США, позволяет дешево и качественно расщеплять соединения угарного газа

Для превращения углекислого газа из воздуха в угарный, с последующим преобразованием его в спирт, химики из США разработали специальный катализатор. Стоимость его сравнительно невелика, но высока эффективность, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Новый дешевый катализатор, созданных химиками их США, позволяет дешево и качественно расщеплять соединения угарного газа, тем самым создавая "заготовки" для спирта и прочих органических веществ. Ученые Национальной лаборатории в Брукхевене рассказали, что благодаря превращению угарного газа можно получить соединения водорода и углеводорода. Это может обеспечить население планеты естественным топливом и позволит использовать более дешевое сырье для химической промышленности.

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В основе катализатора превращения угарного газа лежит плоский двумерный материал – графен. Ученые заметили, что его структура напоминает пчелиные соты, а сам он состоит из углерода. Клетки графена, напоминающие соты пчел, способны взаимодействовать с никелем, усиливая его активность и повышая эффективность работы. При этом в графеновом катализаторе была сохранена химическая стабильность и эффективность продолжительное время.
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 Теги: ученые, спирт

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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