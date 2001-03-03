Раздел: Невероятное
Американские ученые разгадали тайну легендарного НЛО
Странный объект был замечен ещё двадцать лет назад.
Люди официальной науки США утверждают, что им стало известно, чем является на самом деле легендарный неопознанный летающий объект под название «Черный Рыцарь», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Напомним, что в 1998 году американское национальное космическое агентство опубликовало снимок, на котором виден загадочный темный объект на орбите, похожий на крупный коготь. Мировые уфологи сразу окрестили его «Черными Рыцарем» и заявили, что это спутник представителей внеземной цивилизации. С тех пор фотографии с изображением этого космического объекта постоянно всплывали в Сети, неизменно подогревая различные конспирологические теории.
Теперь же ученые, дескать, решили поставить точку в этом животрепещущем вопросе, раз и навсегда объяснив мировой общественности природу этого НЛО. Согласно официальному заявлению представителей НАСА, речь идет всего лишь об изотермическом спасательном одеяле, утерянном кем-то из астронавтов во время выхода в открытый космос. Вероятно, это произошло в ходе миссии «STS-88» американского шаттла «Индевор» по сборке Международной космической станции.
Уфологи и конспирологи, конечно же, не торопятся верить ученым. Согласно словам исследователей НЛО, «Черный Рыцарь», если судить по многочисленным фотографиям и видеозаписям, имеет куда более внушительные размеры, чем любое термическое покрывало, выдаваемое космонавтам для защиты от холода. Кроме того, некоторые материалы изображают данный НЛО мигающим множеством огней и перемещающимся по траектории, отличной от орбиты Земли. К тому же об этом загадочном НЛО писал еще Тесла, а американский астронавт Лерой Гордон Купер докладывал о нем в НАСА еще в 1965 году, когда в открытый космос никто из людей еще не выходил. И таких фактов, противоречащих сегодняшнему утверждению ученых, очень много.
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Выходит, никакая это не изофолия, и американцы в очередной раз пытаются повесить нам на уши лапшу. Причем бросаются они что-то в разные стороны: то на Луну летали еще в семидесятые годы прошлого века, хотя это и с нынешними техническими возможностями землян весьма сомнительно, то реально существующий загадочный объект неземного происхождения принимают за одеяло.
Люди официальной науки США утверждают, что им стало известно, чем является на самом деле легендарный неопознанный летающий объект под название «Черный Рыцарь», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Напомним, что в 1998 году американское национальное космическое агентство опубликовало снимок, на котором виден загадочный темный объект на орбите, похожий на крупный коготь. Мировые уфологи сразу окрестили его «Черными Рыцарем» и заявили, что это спутник представителей внеземной цивилизации. С тех пор фотографии с изображением этого космического объекта постоянно всплывали в Сети, неизменно подогревая различные конспирологические теории.
Теперь же ученые, дескать, решили поставить точку в этом животрепещущем вопросе, раз и навсегда объяснив мировой общественности природу этого НЛО. Согласно официальному заявлению представителей НАСА, речь идет всего лишь об изотермическом спасательном одеяле, утерянном кем-то из астронавтов во время выхода в открытый космос. Вероятно, это произошло в ходе миссии «STS-88» американского шаттла «Индевор» по сборке Международной космической станции.
Уфологи и конспирологи, конечно же, не торопятся верить ученым. Согласно словам исследователей НЛО, «Черный Рыцарь», если судить по многочисленным фотографиям и видеозаписям, имеет куда более внушительные размеры, чем любое термическое покрывало, выдаваемое космонавтам для защиты от холода. Кроме того, некоторые материалы изображают данный НЛО мигающим множеством огней и перемещающимся по траектории, отличной от орбиты Земли. К тому же об этом загадочном НЛО писал еще Тесла, а американский астронавт Лерой Гордон Купер докладывал о нем в НАСА еще в 1965 году, когда в открытый космос никто из людей еще не выходил. И таких фактов, противоречащих сегодняшнему утверждению ученых, очень много.
Читайте также: В Нидерландах случайно обнаружили горшок золотых монет XV века
Выходит, никакая это не изофолия, и американцы в очередной раз пытаются повесить нам на уши лапшу. Причем бросаются они что-то в разные стороны: то на Луну летали еще в семидесятые годы прошлого века, хотя это и с нынешними техническими возможностями землян весьма сомнительно, то реально существующий загадочный объект неземного происхождения принимают за одеяло.
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