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Раздел: Невероятное  
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Названа страна, лучше всего подготовленная к нашествию зомби

Названа страна, лучше всего подготовленная к нашествию зомби Соответствующий вывод сделали бразильские учёные.

Физики из Бразилии пришли к выводу, что больше всего шансов выжить в случае зомби-апокалипсиса у Северной Кореи. Чтобы справиться с мертвецами, на каждую тысячу граждан нужно 47 военных с огнестрельным оружием. Камнями, острым оружием и т.д. зомби победить невозможно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Требуемое число военных имеется только в Северной Корее. Именно эта страна имеет самый большой потенциал, если судить по соотношению мирных жителей и солдат.

Ученые также отметили, что штамм зомби способен передаваться воздушно-капельным путем, однако люди, обладающие хорошим иммунитетом, не смогут подхватить вирус.

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Ранее в США появились специальные огнеметы, которые могут справиться сразу с десятком зомби. Оружие, созданное Илоном Маском, активно покупают граждане страны. Недавно эксперты выяснили, что некоторые гены человека продолжают свою деятельность после смерти.
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 Теги: Северная Корея, зомби

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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