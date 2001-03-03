Названа страна, лучше всего подготовленная к нашествию зомби

Соответствующий вывод сделали бразильские учёные.



Физики из Бразилии пришли к выводу, что больше всего шансов выжить в случае зомби-апокалипсиса у Северной Кореи. Чтобы справиться с мертвецами, на каждую тысячу граждан нужно 47 военных с огнестрельным оружием. Камнями, острым оружием и т.д. зомби победить невозможно, сообщает



Требуемое число военных имеется только в Северной Корее. Именно эта страна имеет самый большой потенциал, если судить по соотношению мирных жителей и солдат.



Ученые также отметили, что штамм зомби способен передаваться воздушно-капельным путем, однако люди, обладающие хорошим иммунитетом, не смогут подхватить вирус.



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Ранее в США появились специальные огнеметы, которые могут справиться сразу с десятком зомби. Оружие, созданное Илоном Маском, активно покупают граждане страны. Недавно эксперты выяснили, что некоторые гены человека продолжают свою деятельность после смерти. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Физики из Бразилии пришли к выводу, что больше всего шансов выжить в случае зомби-апокалипсиса у Северной Кореи. Чтобы справиться с мертвецами, на каждую тысячу граждан нужно 47 военных с огнестрельным оружием. Камнями, острым оружием и т.д. зомби победить невозможно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты Требуемое число военных имеется только в Северной Корее. Именно эта страна имеет самый большой потенциал, если судить по соотношению мирных жителей и солдат.Ученые также отметили, что штамм зомби способен передаваться воздушно-капельным путем, однако люди, обладающие хорошим иммунитетом, не смогут подхватить вирус.Ранее в США появились специальные огнеметы, которые могут справиться сразу с десятком зомби. Оружие, созданное Илоном Маском, активно покупают граждане страны. Недавно эксперты выяснили, что некоторые гены человека продолжают свою деятельность после смерти.



