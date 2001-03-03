В небе над Землей все чаще появляются странные облачные линии

Причина необычного метеорологического явления пока неизвестна.



Недавно пользователи Google Earth заметили в приложении странную линию, которая образовалась из облаков и протянулась от Северного полюса к Южному. Примечательно, что полосу также видели люди из земли, сообщает



Ученые пока не могут объяснить природу аномалии. К ранее опубликованному видео пользователи сети стали присылать свои ролики, где тоже виднеются странные линии, правда, уже в других уголках планеты. Скорей всего в облаках протекает какой-то процесс.



Возможно, аномалия происходит вокруг линий напряженности определенных полей, это как металлические опилки собираются вокруг магнита.



Читайте также: Американцы готовятся к наступлению аномальных циклонов



Надеемся, ученые в скором времени поведают нам природу аномалии.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Недавно пользователи Google Earth заметили в приложении странную линию, которая образовалась из облаков и протянулась от Северного полюса к Южному. Примечательно, что полосу также видели люди из земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты Ученые пока не могут объяснить природу аномалии. К ранее опубликованному видео пользователи сети стали присылать свои ролики, где тоже виднеются странные линии, правда, уже в других уголках планеты. Скорей всего в облаках протекает какой-то процесс.Возможно, аномалия происходит вокруг линий напряженности определенных полей, это как металлические опилки собираются вокруг магнита.Надеемся, ученые в скором времени поведают нам природу аномалии.



