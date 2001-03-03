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Раздел: Невероятное  
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В небе над Землей все чаще появляются странные облачные линии

В небе над Землей все чаще появляются странные облачные линии Причина необычного метеорологического явления пока неизвестна.

Недавно пользователи Google Earth заметили в приложении странную линию, которая образовалась из облаков и протянулась от Северного полюса к Южному. Примечательно, что полосу также видели люди из земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Ученые пока не могут объяснить природу аномалии. К ранее опубликованному видео пользователи сети стали присылать свои ролики, где тоже виднеются странные линии, правда, уже в других уголках планеты. Скорей всего в облаках протекает какой-то процесс.

Возможно, аномалия происходит вокруг линий напряженности определенных полей, это как металлические опилки собираются вокруг магнита.

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Надеемся, ученые в скором времени поведают нам природу аномалии.

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 Теги: облака, линии

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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