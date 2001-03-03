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Ученым удалось снять квантовую «шаровую молнию»
Квантовая шаровая молния – искусственное образование
Группа американских и финских исследователей «построила» и сфотографировала квантовую шаровую молнию. Об этом сами ученые оповестили общественность на страницах специализированного журнала, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Природа шаровой молнии была открыта еще в середине прошлого века физиками из лаборатории университета Торонто. Она появляется тогда, когда соприкасаются два встречных потока электронов.
Квантовая шаровая молния – искусственное образование – имеет устойчивый характер, который заключается в наличии отрицательно заряженного поля внутри шара и положительно заряженной поверхности.
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Квантовый шар, изобретенный физиками, будет иметь прикладное значение, в будущем такие мини-шары могут служить ячейками компьютерной памяти.
Группа американских и финских исследователей «построила» и сфотографировала квантовую шаровую молнию. Об этом сами ученые оповестили общественность на страницах специализированного журнала, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Природа шаровой молнии была открыта еще в середине прошлого века физиками из лаборатории университета Торонто. Она появляется тогда, когда соприкасаются два встречных потока электронов.
Квантовая шаровая молния – искусственное образование – имеет устойчивый характер, который заключается в наличии отрицательно заряженного поля внутри шара и положительно заряженной поверхности.
Читайте также: Житель России снял на камеру шаровую молнию. Видео
Квантовый шар, изобретенный физиками, будет иметь прикладное значение, в будущем такие мини-шары могут служить ячейками компьютерной памяти.
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